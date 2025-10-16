Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni rinnovano le nozze in Brasile: festa per i 30 anni d'amore

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni celebreranno il loro amore con un nuovo matrimonio in Brasile il prossimo 29 dicembre. La coppia ha annunciato la notizia in esclusiva durante l’intervista con Monica Setta a “Storie al bivio”, in onda sabato 18 ottobre alle 15.30 su Rai 2.

“La prima volta ci siamo sposati il 23 dicembre 1995 in Comune, nelle Marche. Ora, a distanza di trent’anni, festeggeremo con un rito misto ortodosso e cattolico in un villaggio brasiliano”, ha raccontato la Stefanenko. “Con noi ci saranno nostra figlia Sasha e il suo fidanzato Marco, che porteranno le fedi”.

Per l’occasione, Natasha indosserà un abito lungo firmato Antonio Riva e la cerimonia sarà seguita da una grande festa all’insegna dell’amore. “Ci penso da anni, ma mi sono battezzata solo a 40 anni, quindi prima non era possibile”, ha spiegato la conduttrice e attrice, visibilmente emozionata per questo nuovo inizio con il suo compagno di una vita.