A se stesso: al via le riprese nelle Marche con Natasha Stefanenko e Antonio De Matteo

Il film "A se stesso" inizierà le riprese nelle Marche a febbraio 2025, con la regia di Ekaterina Khudenkikh. Il cast include Antonio De Matteo, noto per la serie "Mare fuori", e Natasha Stefanenko. La produzione è curata da Elite Group International, con il sostegno della Fondazione Marche Cultura e della Marche Film Commission.

La trama segue Paolo, un regista che, dopo aver scoperto di avere una malattia terminale, torna nella sua città natale, Senigallia, per realizzare uno spot promozionale sulle Marche. Insieme a Maria, una dipendente comunale, visita luoghi emblematici della regione, tra cui la biblioteca di Fermo, la cartiera artigianale di Fabriano e il castello di Gradara. Il film affronta temi profondi come la vita e la morte, intrecciando riflessioni filosofiche con la bellezza dei paesaggi marchigiani.

Le riprese si svolgeranno principalmente nelle Marche, valorizzando le risorse locali e coinvolgendo la comunità. La produzione mira a catturare l'autenticità della regione, promuovendo il suo patrimonio culturale e turistico. È prevista la partecipazione degli abitanti locali come comparse in scene chiave, rafforzando il legame tra il film e il territorio.

Natasha Stefanenko ha espresso entusiasmo per il progetto, sottolineando l'importanza dei temi trattati e la bellezza delle location scelte. Ha dichiarato: "La storia di Paolo e il suo viaggio attraverso le Marche offre una riflessione intensa sulla vita e la morte, temi che toccano profondamente ognuno di noi".

La scelta delle Marche come ambientazione non è casuale; ogni location, dai panorami di Senigallia alle stradine storiche di Gradara, sarà parte integrante della narrativa. La produzione si impegna a catturare la bellezza autentica della regione, contribuendo a promuoverne il patrimonio culturale e turistico. Ogni dettaglio, dai costumi alla scenografia, sarà curato per riflettere l'autenticità del luogo.

La produzione ha l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale nel processo creativo, offrendo opportunità di partecipazione e coinvolgimento. Ciò include la possibilità per gli abitanti delle Marche di essere figuranti in scene chiave, contribuendo così a creare un legame unico tra il film e la comunità.

Il film rappresenta un omaggio all'autenticità marchigiana, con l'intera opera realizzata quasi interamente nelle Marche, sfruttando appieno le risorse professionali e le aziende locali per creare un connubio unico tra cinema e territorio.

La produzione ha indetto un casting per attori e attrici tra i 18 e i 70 anni, residenti nelle Marche, con esperienza recitativa. Gli interessati possono inviare una breve presentazione video, due foto e un curriculum artistico all'indirizzo [email protected]. I selezionati saranno convocati per un provino il 9 novembre presso la sede della Guasco a Ancona filmcommissionmarche.it

Il film "A se stesso" si propone di essere un'opera cinematografica che abbraccia le radici locali, coinvolge la comunità e promuove la bellezza della regione attraverso la magia del cinema.

