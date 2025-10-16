Da Ghost of Yotei un Viaggio a Hokkaido 1603 e l'Estremo Nord del Giappone

Ghost of Yotei dà vita all’Hokkaido del 1603 — un viaggio mozzafiato attraverso l’estremo nord del Giappone.

Il turismo in Giappone nel 2025 sarà in piena espansione, con oltre 40 milioni di visitatori internazionali entro la fine dell’anno. L’interesse globale è stato alimentato dalla bellezza stagionale del Giappone, dalla sua profondità culturale e da eventi come l’Expo 2025 di Osaka. Poiché i viaggiatori sono costantemente alla ricerca di consigli locali, desideriamo condividere con voi un modo unico per gli appassionati di viaggi di immergersi ancora di più nella cultura giapponese attraverso PlayStation e il suo studio di sviluppo Sucker Punch Productions, con l’ultimo gioco per PS5, Ghost of Yotei, ambientato in una suggestiva rappresentazione fittizia di Ezo (oggi conosciuta come Hokkaido) nel XVII secolo.

Ghost of Yotei offre agli amanti dei viaggi e ai fan del Giappone un modo artistico per entrare in contatto con lo spirito del Paese — con un mondo aperto da esplorare, paesaggi simbolici e una storia di vendetta ispirata alla tradizione narrativa giapponese, resa con vivida intensità. Puoi guardare il video del trailer e leggere l’articolo completo “Scopri la bellezza naturale del Giappone virtualmente attraverso Ghost of Yotei” sul blog aziendale di Sony Interactive Entertainment qui:https://sonyinteractive.com/en/news/blog/discover-japans-natural-beauty-virtually-through-ghost-of-yotei/, oppure consultare un breve riepilogo dei punti principali qui sotto.

Ambientato nell’Ezo del 1603 (l’attuale Hokkaido) : il nuovo gioco di PlayStation e Sucker Punch Productions, Ghost of Yotei , trasporta i giocatori nella bellezza del Giappone settentrionale attraverso gli occhi di Atsu, una guerriera in un viaggio di vendetta e redenzione;

: il nuovo gioco di PlayStation e Sucker Punch Productions, , trasporta i giocatori nella bellezza del Giappone settentrionale attraverso gli occhi di Atsu, una guerriera in un viaggio di vendetta e redenzione; Mondo ispirato ai viaggi: presenta distese di fiori selvatici, creste innevate e l’imponente Monte Yotei — ciascun elemento progettato per evocare la natura aspra e maestosa del Giappone del nord;

presenta distese di fiori selvatici, creste innevate e l’imponente Monte Yotei — ciascun elemento progettato per evocare la natura aspra e maestosa del Giappone del nord; Radici culturali profonde: trae ampiamente ispirazione dalle tradizioni narrative, dalla mitologia e dalla musica giapponese per creare un mondo autentico e immersivo;

trae ampiamente ispirazione dalle tradizioni narrative, dalla mitologia e dalla musica giapponese per creare un mondo autentico e immersivo; Basato sulla ricerca: la collaborazione con consulenti culturali e i viaggi di ricerca del team di sviluppo in tutto il Giappone hanno contribuito a infondere realismo, attenzione e rispetto nella rappresentazione fittizia del mondo e della narrazione;

la collaborazione con consulenti culturali e i viaggi di ricerca del team di sviluppo in tutto il Giappone hanno contribuito a infondere realismo, attenzione e rispetto nella rappresentazione fittizia del mondo e della narrazione; Una nuova prospettiva sul Giappone: offre ai giocatori — in particolare agli appassionati di viaggi e cultura — un modo per connettersi con lo spirito e l’arte del Giappone;

offre ai giocatori — in particolare agli appassionati di viaggi e cultura — un modo per connettersi con lo spirito e l’arte del Giappone; Impatto nel mondo reale: come il suo predecessore Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei ha già ispirato pellegrinaggi dei fan verso le località reali dell’Hokkaido raffigurate nel gioco. Le comunità locali hanno espresso orgoglio nel vedere la loro regione rappresentata, con amministrazioni municipali e piccole imprese che hanno lanciato collaborazioni a tema e accolto con entusiasmo l’aumento dell’interesse da parte di viaggiatori nazionali e internazionali.

