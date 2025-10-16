Tragedia familiare nel Sile: ritrovata un'auto con due vittime a Silea

Nel pomeriggio di oggi a Silea, in provincia di Treviso, i sommozzatori hanno recuperato dalle acque del fiume Sile un’auto con a bordo due persone senza vita: una donna di 55 anni e un uomo di 52.

Le vittime, secondo quanto ricostruito, erano i figli della donna di 77 anni ritrovata morta lo scorso 10 ottobre nello stesso fiume, ma nel tratto che attraversa Meolo, in provincia di Venezia. Il ritrovamento odierno completa così un drammatico quadro che coinvolge un’intera famiglia.

I tre, originari e residenti a Mirano (Venezia), erano seguiti dai servizi sociali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale medico del 118 per le operazioni di recupero e per gli accertamenti sulle cause dell’incidente.