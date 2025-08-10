Jesolo, auto precipita nel Sile: grave bimbo di 5 anni salvato dai sommozzatori

Momenti di paura a Jesolo, in provincia di Venezia, dove un'auto con a bordo una famiglia è precipitata nelle acque del fiume Sile, finendo a una profondità di circa sette metri. Un bambino di 5 anni è stato estratto dai sommozzatori dei vigili del fuoco in condizioni gravissime, mentre i genitori sono riusciti a salvarsi senza riportare ferite.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo via Piave. Le circostanze che hanno portato il veicolo a uscire di strada e cadere nel fiume sono ancora in fase di accertamento. A dare l’allarme sono stati proprio i genitori, che hanno assistito impotenti alla scena.

Il piccolo, rimasto intrappolato sott’acqua per diversi minuti, è stato rianimato sul posto dal personale medico e trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica.