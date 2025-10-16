Meloni replica a Landini: Mi chiama cortigiana? È accecato dal rancore

Scontro politico a distanza tra Giorgia Meloni e Maurizio Landini dopo le parole del segretario generale della Cgil durante la trasmissione “DiMartedì” su La7. La presidente del Consiglio ha reagito duramente sui social, accusando il leader sindacale di essere “evidentemente obnubilato da un rancore montante”.

“Mi definisce in televisione una cortigiana – scrive Meloni –. Penso che tutti conoscano il significato più comune di questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet”. La premier ha quindi condiviso la spiegazione tratta da Oxford Languages: “Donna di facili costumi”.

Nel suo messaggio, Meloni attacca anche la sinistra, definendola “quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta”.

Le parole del segretario della Cgil erano arrivate durante un passaggio sull’atteggiamento del governo nei confronti del conflitto in Medio Oriente. “Meloni si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito. Per fortuna che ci sono stati i cittadini italiani a difendere l’onore di questo Paese”, aveva detto Landini parlando della situazione a Gaza.