Britney Spears reagisce con rabbia alle accuse di Kevin Federline: Manipolazione e menzogne

Britney Spears ha risposto duramente alle accuse del suo ex marito Kevin Federline, contenute nel libro di memorie You Thought You Knew (“Credevi di sapere”), in uscita il 21 ottobre. In un estratto pubblicato dal New York Times, Federline afferma che i loro figli avrebbero trovato la madre a guardarli dormire “con un coltello in mano”, descrivendo la sua condizione come preoccupante e vicina al limite.

“Il tempo stringe, siamo vicini all’undicesima ora. Qualcosa di brutto accadrà se le cose non cambiano, e la mia più grande paura è che i nostri figli si ritrovino a raccogliere i pezzi”, scrive Federline nel libro. Parole che hanno scatenato l’ira della popstar, che ha replicato pubblicamente attraverso un post su Instagram.

“Le dichiarazioni del mio ex marito sono estremamente dolorose ed estenuanti”, ha scritto Spears, accusandolo di un comportamento tossico e manipolatorio. “La costante manipolazione emotiva, il cosiddetto ‘gaslighting’, è devastante. Ho sempre urlato e implorato di poter avere una vita con i miei ragazzi. Le relazioni con adolescenti sono complicate, ma mi sono sentita umiliata da tutto questo”.

La cantante ha poi sottolineato la distanza dai figli, raccontando il dolore per il rapporto ormai quasi inesistente: “Uno dei miei figli mi ha vista solo 45 minuti negli ultimi cinque anni, l’altro appena quattro volte nello stesso periodo. Anch’io ho il mio orgoglio: da ora in poi sarò io a far sapere quando sono disponibile”.

Nel suo messaggio, Britney Spears accusa Federline di voler sfruttare il suo nome a fini economici: “Le bugie contenute nel suo libro servono solo a guadagnare denaro. E io sono l’unica che soffre davvero”.

La popstar ha difeso anche la propria immagine pubblica, spesso bersaglio di speculazioni e notizie false. “Se mi conoscete davvero, sapete che non dovete credere ai tabloid sulla mia salute mentale o sull’alcol. Sono una donna intelligente che negli ultimi cinque anni ha cercato di vivere una vita sacra e privata”.

Britney Spears e Kevin Federline si erano sposati nel 2004 e hanno divorziato due anni dopo. Hanno due figli, oggi di 19 e 20 anni. Il post di Britney si chiude con una frase che riassume il suo stato d’animo: “Parlo di questo perché ne ho avuto abbastanza, e qualsiasi donna vera farebbe lo stesso”.