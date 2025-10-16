Veeam lancia Data Cloud per i Managed Services Provider

Veeam Software, leader globale n.1 nella resilienza dei dati, ha annunciato oggi la disponibilità di Veeam Data Cloud (VDC) per i Managed Service Provider (MSP) attraverso il programma Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Progettato per supportare i provider di servizi di terze parti, Veeam Data Cloud offre una protezione e una resilienza dei dati all’avanguardia, pronte per il futuro, grazie a una piattaforma SaaS sicura e scalabile, pensata per i clienti che operano in ambienti eterogenei.

Veeam Data Cloud for MSPs è la soluzione ideale per i fornitori di servizi che desiderano semplificare l'implementazione, la gestione e la protezione dei carichi di lavoro dei clienti su Microsoft 365 ed Entra ID, collegandosi al contempo in modo trasparente a Veeam Vault, il tutto da un'unica interfaccia intuitiva. Grazie a informazioni utili, sicurezza multilivello e potente automazione, VDC consente agli MSP di ridurre la complessità, accelerare l'implementazione e scalare i propri servizi per soddisfare la crescente domanda dei clienti.

“I partner sono al centro di tutto ciò che facciamo in Veeam, perché insieme possiamo ottenere di più,” ha dichiarato John Jester, Chief Revenue Officer di Veeam. “Con Veeam Data Cloud per MSP, i partner possono ora offrire con facilità una resilienza dei dati leader di settore e un’esperienza clienti eccezionale attraverso una piattaforma SaaS sicura e multi-tenant. Semplificando il deployment, la gestione del backup e sfruttando insight utili e sicurezza multilivello, i nostri partner possono ridurre i costi operativi, ampliare i propri servizi e favorire una crescita sostenibile e redditizia – supportati dalla comprovata leadership, innovazione e dedizione di Veeam al loro successo.”

Funzionalità e vantaggi principali di Veeam Data Cloud per MSP:

Unified SaaS Platform: gestione di ambienti multi-tenant e multi-workload da un’unica interfaccia, per eliminare i silos operativi.

gestione di ambienti multi-tenant e multi-workload da un’unica interfaccia, per eliminare i silos operativi. Scalabilità senza sforzo: distribuzione rapida di backup e recovery per i nuovi workload, eliminando la complessità dell’infrastruttura.

distribuzione rapida di backup e recovery per i nuovi workload, eliminando la complessità dell’infrastruttura. Security & Trust: protezione integrata e basata su policy, threat intelligence incorporata e affidabilità SaaS costantemente aggiornata.

protezione integrata e basata su policy, threat intelligence incorporata e affidabilità SaaS costantemente aggiornata. Insight utilizzabili: utilizzare dashboard e analisi delle minacce in tempo reale per ottimizzare le operazioni e intervenire in modo proattivo.

utilizzare dashboard e analisi delle minacce in tempo reale per ottimizzare le operazioni e intervenire in modo proattivo. Accesso e controllo centralizzati: Gestione basata sui ruoli per garantire autorizzazioni utente sicure e granulari.

Gestione basata sui ruoli per garantire autorizzazioni utente sicure e granulari. Crescita del business accelerata: lancia rapidamente nuovi servizi, riduci i costi e amplia facilmente la tua presenza in nuovi mercati.

Disponibile a livello globale tramite il Veeam Rental Program, Veeam Data Cloud ridefinisce il modo in cui gli MSP offrono resilienza dei dati, semplificando il backup, rafforzando la sicurezza e consentendo ai partner di crescere con fiducia. Il supporto per Microsoft 365, Entra ID e lo storage cloud Veeam Vault è già disponibile, mentre il supporto per i workload Azure e Salesforce, insieme alle offerte combinate per Microsoft 365 ed Entra ID, sarà introdotto entro la fine dell’anno.

Veeam Service Provider Console v9 Con il lancio della nuova Veeam Service Provider Console v9, Veeam rafforza il proprio impegno verso VCSP e MSP, offrendo ai provider di servizi funzionalità avanzate per costruire soluzioni basate sul software Veeam.

La Console v9 garantisce supporto completo per le ultime funzionalità della Veeam Data Platform, permettendo una gestione sicura, conforme e flessibile per MSP e provider di hosting, accessibile da un’unica console unificata.

Questa versione introduce inoltre il supporto esteso per il nuovo Veeam Software Appliance e un’integrazione più approfondita con Veeam ONE. Miglioramenti di usabilità e insight basati sull’AI consentono ai partner Veeam di gestire ambienti eterogenei e offrire ancora maggiore valore ai clienti, mantenendo i più elevati standard di sicurezza e conformità.

Con Veeam Data Cloud per MSP e Service Provider Console v9, i partner hanno a disposizione strumenti che permettono di semplificare, scalare e rafforzare le proprie soluzioni di resilienza dei dati, confermando l’impegno di Veeam nell’offrire innovazione leader di settore e supporto alla comunità dei provider di servizi.