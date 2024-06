Veeam presenta il Secure Cloud Storage con Veeam Data Cloud Vault

Veeam Software, leader numero uno per quota di mercato nella Data Protection e nel Ransomware Recovery, presenta Veeam Data Cloud Vault, un servizio di storage basato su cloud che consente agli utenti di archiviare in modo sicuro i dati di backup non solo fuori sede, ma anche in un formato immutabile e crittografato, fornendo ulteriori livelli di protezione per le informazioni critiche. Presentata per la prima volta dal vivo al VeeamON 2024, le aziende possono sfruttare questa nuova offerta Storage-as-a-Service (STaaS) di Veeam per archiviare, gestire e accedere ai dati senza dover progettare, implementare e gestire infrastrutture di storage cloud o fisiche allineate ai principi di zero trust.

“Secondo il Veeam Ransomware Trends Report 2024, l'85% delle aziende che hanno subito un attacco informatico l'anno scorso utilizza ora i servizi di cloud storage che garantisce immutabilità,” ha dichiarato Anand Eswaran, CEO di Veeam. “L'archiviazione di un backup dei dati fuori dalla sede aziendale è una parte essenziale di qualsiasi strategia di backup ed è fondamentale per un ripristino rapido e pulito da un'interruzione di corrente o da un attacco informatico. Il nuovo Veeam Data Cloud Vault risponde a questa esigenza offrendo un ulteriore livello di protezione dei dati, di resilienza informatica, di conformità, di ripristino più rapido e di prevenzione delle minacce interne. Tutti questi fattori contribuiscono a rafforzare la sicurezza generale delle aziende a costi contenuti.”

Veeam Vault offre una risorsa di cloud storage preconfigurata e completamente gestita su Azure che elimina i problemi dei clienti legati all'architettura sicura dell'infrastruttura e all'imprevedibilità dei modelli di costo del cloud: sfide fondamentali sia per le aziende che per le PMI. Invece di gestire la propria infrastruttura di archiviazione cloud o fisica, le aziende possono immediatamente sfruttare Veeam Vault per archiviare, gestire e accedere ai propri dati con un modello di abbonamento con prezzi trasparenti. Il prezzo di Veeam Vault include non solo la componente di archiviazione, ma anche le chiamate API necessarie per scrivere su tale archiviazione in un formato immutabile, nonché per leggere ed espellere i dati in caso di ripristino, eliminando così spese impreviste per eseguire il backup su cloud. Gli utenti possono accedere al servizio attraverso l'interfaccia software di Veeam, gestire i propri requisiti di archiviazione e scalare facilmente le esigenze di archiviazione in base all'evoluzione dei requisiti. Gli utenti beneficiano anche dell'affidabilità e delle funzionalità di disaster recovery offerte dal provider di cloud storage.

Veeam Vault è stato creato per fornire agli utenti di Veeam Data Platform uno storage cloud sicuro necessario per i backup. Sia che si voglia scrivere direttamente i backup di Veeam Data Platform su Veeam Vault, sia che si voglia integrare lo storage on-premise come parte di una strategia di backup 3-2-1-1-0 con la copia e/o il tiering, Veeam Vault è:

Sicuro: salvaguardate i dati su uno storage Zero Trust immutabile, crittografato e air-gapped dalla produzione.

Semplice: accesso e utilizzo di storage Azure on-demand e completamente gestito, senza alcuna complessità di configurazione, gestione o integrazione.

Prevedibile: eliminate spese impreviste grazie a un prezzo forfettario per TB in grado di soddisfare le esigenze aziendali, comprensivo di chiamate API, costi di ripristino e di uscita.

“L'assoluta certezza della sopravvivenza dei dati unita alla garanzia della loro integrità è fondamentale per riprendersi da qualsiasi evento che implichi una perdita di dati, in particolare dagli attacchi informatici,” ha dichiarato Phil Goodwin, research vice president, IDC. “L'archiviazione dei dati fuori sede in un vault criptato, immutabile e protetto da agenti esterni può garantire la sopravvivenza e l'integrità dei dati. Veeam Data Cloud Vault potenzia le capacità di cyber recovery di Veeam grazie alla fornitura di Storage as-a-service (STaaS). Basato sui principi dello zero trust, Veeam Vault offre ai clienti un'opzione di cloud vaulting facile da usare e completamente integrata nei servizi Veeam.”

Grazie all’aumento della domanda di Veeam Vault, Veeam continuerà a fornire nuove funzionalità per tutto il 2024 per aiutare le aziende a: