L’IRONIA DI YAS!GAMES È PRONTA A SCUOTERE LUCCA

Novità ed evergreen da provare, tra ironia dissacrante e situazioni ai limiti dell’assurdo: anche quest’anno lo spirito irriverente di Yas!Games torna a contagiare la più grande fiera dedicata alla “nerd culture” d’Italia, Lucca Comics & Games. E per l’occasione, il brand annuncia anche il grande ritorno di Party Gamers, Seconda Stagione, l’innovativo video podcast che unisce il piacere di giocare tra amici alle dinamiche di un reality show, e che permetterà di scoprire tutte le potenzialità della linea insieme agli iNoob, il duo italiano di gamer più seguito su YouTube, insieme a tre celebri ospiti. Appuntamento allo stand CAR 353, padiglione Carducci.

Anche quest’anno, chi si aggirerà tra gli spazi del padiglione Carducci a Lucca Comics & Games – la più grande fiera italiana dedicata a videogiochi, fumetti, giochi da tavolo e tutto ciò che rientra nella “nerd culture” – potrebbe sentire arrivare alle proprie orecchie frasi sfacciate e politically “scorréct”. Niente di cui preoccuparsi: il merito – o la colpa – è naturalmente di Yas!Games, la linea di party game più sfrontata di sempre, che anche quest’anno porterà alla kermesse lucchese tutta la sua inconfondibile impronta. Cinici ai limiti del consentito, capaci di rovinare amicizie nel giro di un minuto, ma sempre divertenti, i titoli Yas!Games sono pensati per un pubblico maggiorenne – ma anche per piccole teppiste e Ricky Gervais in erba –, e grazie a regole semplici e immediate promettono di rendere indimenticabile – nel bene e nel male – ogni serata. Lo stand CAR 353 sarà una tappa obbligata per scoprire tutte le chicche in catalogo, tra novità e piccoli cult. E, dopo il successo dell’anno scorso, sarà anche l’occasione per presentare la seconda stagione di Party Gamers, l’amatissimo video podcast che unisce chiacchiere, giochi da tavolo e sfide fatte apposta per far sprofondare nell’imbarazzo più totale i partecipanti.Il video podcast, prodotto in collaborazione con Wtlk, coniuga una sana e accesa competizione con l’irriverenza tipica di Yas!Games, grazie a un innovativo format ibrido a metà tra reality e talk show. A condurre questa nuova stagione saranno gli iNoob – vere e proprie superstar del web, con un canale YouTube da un milione e mezzo di iscritti –, che con la loro ironia e capacità condurranno il pubblico alla scoperta di novità ed evergreen, in una corsa lunga otto esilaranti puntate. A far compagnia ai conduttori, ben tre importanti content creator, Luca Sironi, Anna Folzi e Francesco Posa, pronti a sfidarsi a colpi di carte e battutacce, regalando ore di impagabile intrattenimento.

Al centro dell’attenzione saranno sia i grandi cult sia le novità della linea: la nuova edizione di What Do You Meme? in una nuovissima GIF edition, che decreterà il vero meme master del gruppo anche attraverso le immagini animate e l’espansione Hot Stuff, che aggiungerà un tocco decisamente spicy alle partite; Hole In, gioco di carte strategico al punto giusto, in cui l’obiettivo è raggiungere l’orgasmo tra centimetri, aperture e "problemini"; Joking Hazard, il gioco di Cyanide & Happiness, dove lo scopo è quello di portarsi a casa la vittoria costruendo la vignetta più offensiva, no-sense e dissacrante; Hitster - Film e Serie Tv, il gioco musicale diventato ormai un cult, che torna in una nuova edizione dove la musica si unisce alla passione per il cinema e offre l’occasione di giocare con oltre 300 colonne sonore che hanno fatto la storia del piccolo e grande schermo. Per chi invece ama arrovellarsi sui rompicapo, invece, Hangover è il gioco perfetto: un board game immersivo che chiede ai player di fare luce sulla scomparsa di un amico in seguito a un party davvero fuori di testa. Accanto a questi, ci sarà spazio anche per giochi già amati da un ampio pubblico, e che aspettano solo di scioccare – e conquistare – altri apprezzatori: il caotico Muffin Time, che sotto l’estetica kawaii nasconde un gameplay spietato capace di trasformare le partite tra amici in lotte senza quartiere; Joke’s On Who, in cui i giocatori devono servirsi di indizi-post per indovinare l’identità di varie celebrità; il fuori di testa Birdy Call, in cui i player imitano diverse specie di uccelli allo scopo di quagliare prima degli altri; il frenetico Smart Ass, in cui bisogna rispondere a 5 domande più velocemente possibile per dimostrare di non essere poi così somari; e infine Punish Me, Daddy, creato appositamente per mettere in imbarazzo sé stessi e i propri amici tra carte Danno, Castigo e Beffa.Per dimostrare a tutti la propria “cattiveria”, l’appuntamento è al padiglione Carducci, stand CAR 353! Non mancheranno i fantastici e irriverenti gadget tutti da collezionare: dagli iconici zainetti e portachiavi alle nuove calamite di Hole In, fino agli stickers di Joking Hazard.