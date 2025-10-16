Redmi Note 14 in offerta speciale fino al 31 ottobre

Xiaomi è felice di annunciare una promozione esclusiva valida dal 16 al 31 ottobre su Redmi Note 14, uno smartphone pensato per offrire prestazioni di livello e design premium a un prezzo sorprendentemente accessibile.

Dotato di display AMOLED da 6,67" a 120 Hz, fotocamera principale da 108MP con zoom 3x in-sensor e ricarica rapida da 33W, Redmi Note 14 unisce fluidità, qualità visiva e autonomia per accompagnare ogni giornata con stile. Il corpo ultrasottile in vetro e il design minimal confermano l’impegno di Redmi nel rendere la tecnologia accessibile senza compromessi.

Promozioni attive da oggi:

Redmi Note 14 8GB+256GB : è disponibile al prezzo di 149,90€ (anziché 229,90€) su tutti i canali di vendita (migliori negozi di telefonia e elettronica di consumo, Mi.com e Amazon)

Redmi Note 14 8GB+128GB: è disponibile al prezzo di 129,90€ (anziché 219,90€) solo su mi.com

Leggi anche Xiaomi svela Redmi Note 14 Series