Xiaomi svela Redmi Note 14 Series

Xiaomi, azienda di elettronica di consumo e di produzione intelligente che ha al centro smartphone e hardware intelligente connesso da una piattaforma Internet of Things (“IoT”), ha annunciato oggi il lancio nei mercati internazionali di Redmi Note 14 Series.

La nuova famiglia di prodotti è composta da cinque dispositivi che portano Redmi Note a un livello ancora superiore: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G, e Redmi Note 14. Con un sistema fotografico AI ad alta risoluzione, una Ultra-resistenza All-Star senza precedenti e un'esperienza utente impressionante, Redmi Note 14 Series introduce miglioramenti a tutto tondo per portare le funzionalità di livello flagship ad un pubblico sempre più ampio.

Cattura gli istanti più belli con dettagli straordinari grazie ai potenti sistemi di fotocamera AI

Il sistema fotografico al centro di Redmi Note 14 Series è progettato per offrire fotografie di livello flagship. Le versioni Pro sono caratterizzate da un potente sistema AI con fotocamera di livello professionale da 200MP e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), che consente agli utenti di catturare dettagli incredibili. Inoltre, le opzioni di zoom avanzate offrono una versatilità eccezionale: dalla cattura dei più piccoli dettagli con lo zoom ottico lossless 2x e 4x, allo zoom digitale fino a 30x per Redmi Note 14 Pro+ 5G e Redmi Note 14 Pro 5G, fino a nuove possibilità creative con lo zoom digitale 20x per Redmi Note 14 Pro. Inoltre, Redmi Note 14 e Redmi Note 14 5G sono dotati di un sistema AI con fotocamera da 108MP che garantisce colori vivaci e dettagli nitidi, rendendo la fotografia di alta qualità accessibile ad ogni fascia di prezzo.

Per migliorare ulteriormente l'esperienza fotografica, le fotocamere frontali della nuova Series sono state potenziate, con una risoluzione di almeno 20MP. In particolare, Redmi Note 14 Pro si distingue per la sua fotocamera frontale da 32MP. Progettate con uno zoom grandangolare 0,8x per tutta la serie, queste fotocamere rendono più facile che mai includere tutti in un selfie di gruppo, catturando senza sforzo i momenti condivisi.

Inoltre, Redmi Note 14 Series è stata pensata per offrire un'esperienza fotografica completa, fondendo prestazioni all'avanguardia e versatilità intuitiva. A tal fine, sono state introdotte diverse funzioni creative, come gli scatti dinamici, che danno vita a ogni immagine con un movimento sottile, e il Dual video, che consente agli utenti di registrare simultaneamente sia dalla fotocamera anteriore che da quella posteriore per catturare prospettive diverse.

Anche l'editing è stato integrato nei modelli Pro con funzioni AI avanzate, come AI Image Expansion, che estende lo sfondo per scatti più coinvolgenti, e AI Erase Pro, che consente di rimuovere facilmente gli oggetti indesiderati senza l'ausilio di applicazioni di terze parti. Oltre a AI Erase, i modelli base dispongono anche di IA Sky per cambiare facilmente gli sfondi. Questa perfetta integrazione di strumenti AI migliora la qualità delle foto e semplifica il processo di editing, offrendo risultati di livello professionale a portata di mano.

Robusta e resistente, progettata per la vita di tutti i giorni

Redmi Note 14 Series è realizzata per soddisfare le esigenze della vita quotidiana con una robusta resistenza a cadute, schizzi e graffi.

Redmi Note 14 Series è costruita per resistere alle esigenze della vita quotidiana, con un'eccezionale resistenza a cadute, schizzi e graffi. I modelli Redmi Note 14 Pro+ 5G e Redmi Note 14 Pro 5G presentano una struttura "All-Star Armor", che include un telaio composito in alluminio ad alta resistenza, schiuma assorbente e materiali ammortizzanti in polimero per migliorare la resistenza alle cadute. Il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 dei modelli Pro garantisce ulteriore resistenza ai graffi, mentre il retro è disponibile in vetro Corning Gorilla Glass 7i o pelle vegana su Redmi Note 14 Pro+ 5G.

Oltre alla resistenza alle cadute e ai graffi, Redmi Note 14 Series è stata progettata per affrontare anche diverse condizioni atmosferiche. Con un grado di protezione IP68, Redmi Note 14 Pro+ 5G e Redmi Note 14 Pro 5G offrono un’eccezionale protezione contro la polvere e l'acqua, rendendoli ideali per affrontare qualsiasi condizione. Redmi Note 14 Pro e Redmi Note 14 5G invece hanno un grado di protezione IP64, che li difende da polvere e spruzzi, mentre Redmi Note 14 è dotato di un grado di protezione IP54. Inoltre, l'intera gamma è dotata di un display ottimizzato per garantire una maggiore reattività e precisione nell'input tattile, anche in condizioni di bagnato o unto. Grazie a queste caratteristiche di resistenza All-Star, la serie Redmi Note 14 è pronta ad affrontare qualsiasi situazione.

Prestazioni fluide per tutta la giornata

Redmi Note 14 Series permette prestazioni elevate e una batteria di lunga durata. Grazie ai chipset avanzati presenti all'interno, questi dispositivi gestiscono senza problemi il multitasking, dalle videochiamate ai giochi e tutto il resto. Redmi Note 14 Pro+ 5G, è dotato del processore Snapdragon 7s Gen 3 a 4nm, che ha debuttato a livello mondiale, garantendo velocità e reattività. Nel frattempo, la batteria da 5110mAh con HyperCharge da 120W garantisce un'alimentazione duratura dall'inizio alla fine. Progettata per affrontare condizioni estreme, la batteria ad alta densità di Redmi Note 14 Pro+ 5G funziona anche a temperature fino a -20°C, offrendo un'esperienza affidabile anche in ambienti sotto lo zero: l'ideale per gli utenti che devono rimanere connessi in qualsiasi condizione atmosferica.

Redmi Note 14 Pro 5G e gli altri modelli sono dotati di chipset MediaTek Dimensity 7300-Ultra e MediaTek Helio G100-Ultra, che garantiscono un'esperienza fluida per il gioco, lo streaming e il passaggio rapido da un'app all'altra. Abbinati a batterie di grandi dimensioni, da 5110mAh a 5500mAh, questi dispositivi consentono di affrontare la giornata senza interruzioni, sia che si tratti di portare a termine un progetto di lavoro o di rilassarsi con il proprio programma preferito.

Oltre alla pura capacità della batteria, tutti i modelli sono dotati di batterie a ciclo lungo progettate per garantire un'affidabilità a lungo termine, mantenendo fino all'80% della loro capacità dopo 1.600 cicli di carica. Per migliorare ulteriormente la longevità della batteria, la ricarica intelligente e la previsione dell'invecchiamento basata su big-data lavorano insieme, ottimizzando il processo di ricarica e mantenendo proattivamente la salute della batteria per prestazioni costanti. Inoltre, tutti i modelli Pro includono una funzione di accensione rapida, che garantisce la comodità di accendersi in pochi secondi dopo che la batteria si è scaricata.

Portando le prestazioni a un livello superiore, Google Gemini² è disponibile su tutta la serie, migliorando l'esperienza con interazioni personalizzate. Inoltre, Circle to Search, presente all’interno di Redmi Note 14 Pro+ 5G e Redmi Note 14 Pro 5G, consente agli utenti di cercare più rapidamente le informazioni che li circondano, rendendo le attività quotidiane più semplici e veloci.

In un mondo in cui rimanere connessi è più importante che mai, Redmi Note 14 Series è stata pensata per bilanciare prestazioni ed efficienza, garantendo un utilizzo continuativo con la comodità della ricarica rapida.

Visione immersiva con un display eye-care avanzato

Con un vivace display eye-care a 120Hz, Redmi Note 14 Series promette un'esperienza immersiva grazie a transizioni fluide che danno vita ai contenuti, sia che si tratti di scorrere i social media, guardare video o giocare. Redmi Note 14 Pro+ 5G e Redmi Note 14 Pro 5G elevano ulteriormente l'esperienza, offrendo una risoluzione nitida di 1,5K che fa risaltare ogni dettaglio.

Grazie alla tecnologia avanzata per la cura degli occhi, l'uso prolungato è più confortevole. Il display riduce al minimo l'esposizione alla luce blu grazie alle certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker Free e Circadian Friendly su tutti i dispositivi. Ciò si traduce in un’esperienza più piacevole durante il lavoro notturno o le sessioni di streaming prolungate. L'esperienza rimane altrettanto piacevole quando si esce all'aperto, con il display di Redmi Note 14 Pro+ 5G e Redmi Note 14 Pro 5G caratterizzato da un picco di luminosità di 3000nits, significativamente più alto rispetto alla generazione precedente. Questo permette ai contenuti di rimanere nitidi anche in condizioni di forte illuminazione esterna, offrendo un’esperienza visiva vibrante e coinvolgente, sia di giorno che di notte.

Con Redmi Note 14 Series, Xiaomi offre una straordinaria combinazione di prestazioni potenti, fotografia straordinaria e robusta durata, il tutto progettato per soddisfare le esigenze quotidiane. Dal sistema di fotocamere ad alta risoluzione con strumenti avanzati di intelligenza artificiale, al design robusto e resistente all'acqua e alla polvere, alle potenti prestazioni e alla batteria di lunga durata, Redmi Note 14 Series stabilisce un nuovo standard nella sua categoria portando le caratteristiche premium a un pubblico più ampio, offrendo un valore eccezionale sotto ogni aspetto.

Prezzi e disponibilità

Redmi Note 14 Series sarà disponibile dal 15 gennaio su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.Redmi Note 14 Pro+ 5G è disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Lavender Purple e Frost Blue, in due varianti di memoria:

· 8GB+256GB a partire da 499,90€

· 12GB+512GB a partire da 549,90€

Redmi Note 14 Pro 5G è disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Coral Green, Lavender Purple, in una variante di memoria:

· 8GB+256GB a partire da 399,90€

Redmi Note 14 Pro 4G è disponibile nelle colorazioni Aurora Purple, Ocean Blue,Midnight Black7 in una variante di memoria:

· 8GB+256GB a partire da 299,90€

Redmi Note 14 5G è disponibile nelle colorazioni Midnight Black,Lavender Purple, Coral Green in una variante di memoria:

· 8GB+256GB a partire da 299,90€

Redmi Note 14 4G è disponibile nelle colorazioni Lime Green,Ice Blue e Midnight Black7 in due varianti di memoria:

· 6GB+128GB a partire da 199,90€

· 8GB+256GB a partire da 229,90€

Xiaomi SU7 Max a Milano - Xiaomi SU7 Max: l'esposizione che sta conquistando la Stazione di Milano Centrale Fino al 6 gennaio, Piazza Duca d’Aosta diventa il palcoscenico di un futuro sempre più smart con la macchina elettrica di Xiaomi esposta, per la prima volta in Italia Un grande successo ha accompagnato questi primi giorni di esposizione di Xiaomi SU7 Max, posizionata nel cuore del business district di Milano, in Piazza Duca D’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale.

Xiaomi SU7 Max arriva a Milano! - Dal 15 dicembre al 6 gennaio, Piazza Duca d’Aosta diventa il palcoscenico dell’innovazione con l’esposizione della nuova macchina elettrica, arricchita da un esclusivo spazio dedicato all'ecosistema di prodotti XiaomiMilano, 9 dicembre 2024 - Xiaomi continua la sua corsa verso l’innovazione portando, per la prima volta in esposizione in Italia, Xiaomi SU7 Max.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro e X20 Max disponibili - Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro e Xiaomi Robot Vacuum X20 Max ora disponibili in ItaliaPulizie complete e senza sforzo con i due nuovi aspirapolveri smart di Xiaomi, da oggi acquistabili su mi.com e Amazon con convenienti promo Early Bird.Xiaomi ha annunciato la disponibilità in Italia di Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro.