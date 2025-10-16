Ghostface Incubo e Kitana MK II si uniscono a Mortal Kombat Mobile

Più avanti quest’autunno, il 12 novembre, si unirà allo scontro la nuova versione di Kitana MK II, ispirata alle fattezze del personaggio nel nuovo film Mortal Kombat II, disponibile nei cinema l’anno prossimo e realizzato da Warner Bros. Pictures.

Il trailer dell’aggiornamento è qui: https://www.youtube.com/watch? v=fHU5_DIQRyc

Il trailer di Ghostface Incubo è qui: https://www.youtube.com/watch? v=Q5CCVMmD9rY

Ghostface Incubo, il terrore di Woodsboro, si fa strada a colpi di pugnale in Mortal Kombat Mobile. È un personaggio e che entra a far parte della squadra dell’Incubo. I giocatori potranno passare da un Ghostface all’altro a metà della battaglia usando il comando di attacco extra e incrementare le unità di Spirito fantasma per attivare la modalità maniacale. Quando gli alleati stanno per essere sconfitti, Ghostface colpisce usando la sua abilità di Salvataggio mortale, che può essere innescata fino a tre volte sulla squadra dell’Incubo completa.

Kitana MK II è un personaggio del Regno Esterno. Esperta di arti marziali, assorbe potere dal nemico per renderlo vulnerabile. La principessa edeniana è più letale che mai e presenta anche un nuovo minigioco Attacco extra, che permette ai giocatori di calcolare i tempi dei suoi attacchi per accumulare Perforante, un potente effetto che rimuove e blocca i buff, impedisce agli avversari di uscire dalla battaglia e potenzia i danni critici. Sarà disponibile in accesso anticipato con il nuovo Kombat Pass: Stagione di Scream ed uscirà ufficialmente a novembre.

L’aggiornamento 7.0 introduce anche la nuova evoluzione dello Scontro tra Regni: le Torri scontro. Usando mazzi di carte casuali che contengono diversi personaggi, attrezzature e kameo, i giocatori possono costruire una torre e da difendere e poi attaccare le torri rivali mentre gli avversari sfidano la loro torre. Completare le torri garantisce Punti Kunai e avanzamenti nei progressi della classifica stagionale.

Questo nuovo aggiornamento di Mortal Kombat Mobile include anche:

VILLA CAGE : come richiesto dai fan, la nuova arena che ospiterà gli scontri non è altro che Villa Cage, direttamente da Mortal Kombat 1. Tutta l’azione e gli scontri che desiderate, nel comfort della casa della vostra star di film di sere B preferita.

NUOVE BRUTALITY: l e Brutality di Spawn e Triborg arrivano su mobile! Kolleziona l’equipaggiamento della Kripta per accedere a questi incredibili attacchi e finire gli avversari in modo spettacolare.

NUOVE BRUTALITY: le Brutality di Spawn e Triborg arrivano su mobile! Kolleziona l'equipaggiamento della Kripta per accedere a questi incredibili attacchi e finire gli avversari in modo spettacolare.

disponibile un nuovo insieme di personaggi oro che puoi ascendere ora, tra cui:· Triborg Cyrax· Triborg Smoke· Triborg Sub-Zero· Erron Black Pistolero· Jason Inarrestabile. Una volta ascesi diventeranno più forti e sbloccherai l’abilità di eseguire le Brutality! RICOMPENSE ASSOCIAZIONE ACCOUNT WARNER BROS. GAMES: crea un account Warner Bros. Games e associa Mortal Kombat Mobile a Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat 11 per ricevere ricompense in gioco. Maggiori informazioni sono disponibili qui .