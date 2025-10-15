Montecatini, scoperta una donna sposata con due uomini: denunciata per bigamia

Un insolito caso di bigamia è emerso a Montecatini Terme, dove una donna è stata denunciata dalla Polizia di Stato per aver contratto matrimonio con due uomini contemporaneamente.

Le indagini, condotte dal Commissariato di Montecatini, sono partite durante l’esame di una pratica per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. La richiesta era stata presentata da una cittadina albanese residente in patria, recentemente sposatasi con un connazionale domiciliato nella cittadina termale toscana.

Gli agenti, nel corso delle verifiche, hanno scoperto che la donna risultava già sposata dal 2004 con un cittadino italiano a Milano, matrimonio mai sciolto legalmente. Nonostante ciò, nel marzo 2025 la donna aveva celebrato un secondo matrimonio nel comune di Montecatini Terme, senza che fosse intervenuta alcuna separazione o divorzio.

Accertata la doppia unione, la pratica di soggiorno è stata immediatamente sospesa e la donna è stata denunciata per bigamia all’autorità giudiziaria competente. Gli inquirenti stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire ulteriori aspetti della vicenda e verificare eventuali responsabilità connesse ai due matrimoni.