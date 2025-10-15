IMOU: AOV PT sempre più potente con AOV DUAL

IMOU brand leader nella videosorveglianza smart, annuncia oggi un doppio traguardo: il nuovo aggiornamento firmware per AOV PT, che introduce la funzione di rilevamento veicoli, e il lancio della nuova AOV DUAL, evoluzione diretta della piattaforma Always-On Video che porta la sicurezza domestica e professionale su un livello superiore nelle telecamere a batteria.

Con queste due novità, IMOU consolida il successo della gamma AOV (Always-On Video), già apprezzata per la sua autonomia, intelligenza e flessibilità, e si prepara a ridefinire ancora una volta gli standard del settore.

AOV PT: più intelligente, più precisa, sempre connessa

L’ultima versione firmware della AOV PT arricchisce le capacità di analisi e riconoscimento della telecamera con una nuova funzione di rilevamento veicoli, che consente di distinguere e tracciare il movimento di auto, riducendo drasticamente i falsi allarmi, tutto questo grazie ad un aggiornamento firmware del prodotto.

La tecnologia IMOU Sense, cuore dell’algoritmo di analisi video, si aggiorna per offrire notifiche più pertinenti e un controllo totale delle aree esterne, dai vialetti ai parcheggi, fino alle zone di accesso aziendale.

La AOV PT continua a rappresentare una soluzione di sorveglianza autonoma e completa con connettività Wi-Fi e 4G LTE, batteria di lunga durata e pannello solare integrato che garantiscono una sicurezza costante anche in assenza di alimentazione o rete fissa. L’obiettivo da 5MP e la capacità di visione fino a 25 metri completano un profilo tecnico già tra i più avanzati della categoria.

AOV DUAL: la tecnologia AOV raddoppia

Dalla solida base della AOV PT nasce ora AOV DUAL, la nuova generazione Always-On Video che introduce una doppia visione, ottica fissa e ottica motorizzata in un unico corpo.

“AOV DUAL rappresenta il naturale raddoppio della nostra piattaforma AOV: due ottiche, due prospettive, un unico sistema di sorveglianza intelligente in grado di gestire contemporaneamente persone e veicoli, giorno e notte, in ogni condizione,” spiega Andrea Battaglia, Sales Director per Italia, Grecia, Albania, Cipro e Malta di IMOU.

“Grazie al doppio modulo ottico, AOV DUAL amplia il campo visivo e potenzia l’analisi comportamentale, rendendo possibile una sorveglianza più completa e dettagliata. Le immagini restano fluide, nitide e continue, con la stessa efficienza energetica che ha reso celebre la serie AOV.”

AOV Dual garantisce un monitoraggio doppio continuo 24 ore su 24, eliminando i ritardi nella rilevazione e i video incompleti che spesso caratterizzano i sistemi convenzionali. Grazie a un sistema di registrazione costante e snapshot programmati (ogni 2, 3, 5, 10 o 15 secondi), la telecamera cattura ogni dettaglio, anche quando non vengono rilevati eventi, offrendo un flusso video sempre aggiornato e pronto a entrare in modalità evento con 15 fotogrammi al secondo in caso di movimento.

L’architettura combina Wi-Fi 2.4GHz e connettività 4G LTE per garantire una trasmissione stabile e veloce in ogni contesto, anche in assenza di rete fissa.Il doppio sensore da 5MP + 5MP QHD offre immagini ad alta definizione (2880 × 1620) con colori vividi e una visione notturna Full-Color intelligente, che passa automaticamente dalla modalità infrarossa a quella a colori in base alle condizioni ambientali.

Grazie all’intelligenza artificiale IMOU SENSE, AOV Dual è in grado di distinguere persone e veicoli, eliminando i falsi allarmi e permettendo una sorveglianza più accurata e pertinente. Le funzioni di tracking automatico, sirena integrata e spotlight con luce rossa e blu consentono un intervento immediato in caso di intrusione, garantendo massima deterrenza e sicurezza.

Il sistema è inoltre completamente autonomo, grazie alla batteria ricaricabile da 10.000 mAh e al pannello solare da 8W, che assicurano un funzionamento prolungato anche in condizioni climatiche estreme, con ricarica stabile fino a -15°C.Infine, la telecamera effettuerà le registrazioni in locale grazie alla presenza di uno slot Micro SD espandibile fino a 512GB e che garantirà accessibili i filmati in qualsiasi momento tramite l’app IMOU Life.

Installazione immediata e zero complicazioni

Un altro elemento che distingue la gamma AOV è la semplicità di installazione.

IMOU ha scelto di offrire AOV PT e AOV DUAL già dotate di microSD e SIM 4G fisica preinstallata, con 6 GB di traffico dati inclusi. Una soluzione che elimina ogni barriera tecnica e rende l’esperienza d’uso davvero “plug & play”.

Mentre molte telecamere 4G richiedono la rimozione del PIN o la configurazione manuale dell’APN, IMOU ha reso tutto immediato: basta accendere la telecamera per trovarla già operativa e connessa alla rete mobile.Una scelta che semplifica la vita all’utente e consolida il posizionamento di IMOU come brand capace di coniugare tecnologia e praticità reale.

Una gamma in costante evoluzione

Con AOV PT e AOV DUAL, IMOU dimostra come innovazione e concretezza possano convivere. L’azienda continua a investire in tecnologie intelligenti orientate all’utente, dove semplicità, efficienza energetica e prestazioni reali fanno la differenza.

“La sicurezza oggi non è solo vedere cosa accade, ma capire cosa sta accadendo — e poterlo fare senza complicazioni,” commenta Romina Morra, Marketing Manager per l’Italia di IMOU. “Con l’arrivo di AOV DUAL e la scelta di offrire il prodotto già completo di SIM 4G e microSD preinstallate, abbiamo reso l’esperienza davvero immediata. Basta accendere la telecamera e tutto funziona. È questa la differenza tra la tecnologia pensata in laboratorio e quella pensata per le persone.”

Disponibilità

L’aggiornamento firmware per AOV PT è già disponibile tramite app IMOU Life.La nuova AOV DUAL sarà disponibile in Italia a partire da novembre 2025 presso i principali retailer, rivenditori online e installatori autorizzati.