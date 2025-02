Dyson Car+Boat: aspirapolvere portatile più potente di sempre

Aspira sporco, peli, polvere e tanto altro, e non solo a casa. Dyson Car+Boat è il compagno ideale per auto, barche, animali domestici e per le pulizie quotidiane

Dyson presenta Car+Boat, l'aspirapolvere portatile più potente, che stabilisce un nuovo standard di pulizia grazie all'autonomia della batteria e alle prestazioni leader del mercato. Progettato per affrontare sporco e allergeni, Dyson Car+Boat è l'aspirapolvere portatile ideale per la pulizia di biancheria da letto, auto, barche e ambienti con animali domestici, ma anche degli spazi più difficili da raggiungere.

Alimentato da un motore che conta fino a 110.000 giri al minuto, Dyson Car+Boat offre un'impareggiabile potenza di aspirazione senza compromettere la durata della batteria: con un'autonomia di 50 minuti, assicura infatti prestazioni ai vertici del mercato. Il vantaggio di una migliore aspirazione è una prestazione ottimale di pulizia, in grado di garantire la rimozione efficace anche dello sporco più ostinato, dei detriti e dei peli di animali domestici, che si stia pulendo l'auto, la barca o la casa.

Oltre all'aspirazione, il sistema di filtrazione avanzato di Dyson è un'altra caratteristica che contraddistingue Car+Boat, che presenta un sistema di filtrazione completamente sigillato che cattura il 99,99% delle particelle di dimensioni pari a 0,3 micron, tra cui polvere, allergeni e persino batteri. Un tale livello di filtrazione è importante non solo per superfici pulite, ma anche per mantenere un ambiente più sano, in quanto garantisce che le particelle potenzialmente dannose vengano intrappolate e non rilasciate nell'aria. Questo è particolarmente utile per rimuovere lo sporco da materassi o cucce per animali domestici, che potrebbero contenere particelle che scatenano allergie come acari della polvere o forfora di animali domestici. Con Dyson Car+Boat, è possibile godere di un'aria più pulita e fresca e di uno spazio pulito e ordinato.

Principali caratteristiche:

Potenza ineguagliabile: il motore che compie fino a 110.000 giri al minuto genera un’aspirazione potente per una pulizia profonda;

Filtrazione avanzata: il sistema di filtrazione completamente sigillato cattura il 99,99% delle particelle di dimensioni pari a 0,3 micron, compresi allergeni e acari della polvere;

Autonomia: fino a 50 minuti di potenza d'aspirazione senza cali di prestazione, per pulire di più in un'unica sessione;

Design Ergonomico: compatto e leggero, con il motore e la batteria posizionati attorno all'impugnatura per un equilibrio ottimale e una maggiore facilità d'uso;

Accessori versatili: Mini spazzola motorizzata: spazzola compatta per rimuovere peli e sporco ostinato Accessorio Multifunzione: spazzola due in uno dotata di ampio beccuccio per passare rapidamente da una superficie all'altra Accessorio per le fessure: progettato per una pulizia precisa intorno ai bordi e alle fessure più strette



Progettato per qualsiasi spazio

Dyson Car+Boat non è stato pensato solo per la casa. Le sue dimensioni compatte e le sue potenti prestazioni lo rendono perfetto per la pulizia degli interni delle auto, delle cabine delle barche e dei punti più difficili da raggiungere: dalla tappezzeria agli ambienti più ristretti, nessun angolo è fuori portata.

“Abbiamo ridefinito le funzioni di un aspirapolvere portatile,” ha dichiarato Asaph Ooi, ingegnere Dyson. “Dyson Car+Boat offre il tipo di potenza, filtrazione e facilità d'uso che i nostri clienti si aspettano, rendendolo il compagno ideale per la pulizia di ogni superficie, sia a casa che in viaggio”.

Dyson Car+Boat è stato progettato per adattarsi a uno stile di vita moderno, offrendo una soluzione di pulizia pratica e silenziosa. La sua versatilità lo rende perfetto sia per il comfort del salotto che per le avventure in viaggio o in mare.

Dyson Car+Boat è disponibile in Italia a partire da lunedì 17 febbraio 2025 al prezzo di 279,00€, solo presso i negozi online Dyson e presso i Dyson Demo Store.

