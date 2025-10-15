Femminicidio a Milano: chi era Pamela Genini, l'influencer uccisa a 29 anni

È Pamela Genini, modella e imprenditrice di 29 anni originaria di Strozza, in provincia di Bergamo, la vittima del femminicidio avvenuto a Milano nella serata di martedì 14 ottobre. La giovane è stata trovata senza vita sul terrazzo di un appartamento nel quartiere Gorla, colpita con diverse coltellate. Per l’omicidio è stato fermato Gianluca Soncin, 52 anni, che dopo il delitto ha tentato di togliersi la vita. L’uomo si trova ora piantonato in ospedale.

La vita di Pamela si divideva tra Milano, Montecarlo e Dubai. Si presentava come “modella e giovane imprenditrice” e aveva fondato, insieme all’amica Elisa Bartolotti, il marchio di costumi da bagno EP SheLux. Gestiva inoltre la filiale milanese di un’agenzia immobiliare di lusso situata nel cuore del Quadrilatero della Moda.

A soli 19 anni aveva partecipato al reality show L’isola di Adamo ed Eva, trasmesso su Deejay TV e condotto da Vladimir Luxuria. Quell’esperienza le aveva dato una certa notorietà, che negli anni aveva consolidato sui social media, dove condivideva momenti della sua carriera e dei suoi viaggi.

Sul suo profilo Instagram, Pamela pubblicava immagini dei luoghi che frequentava abitualmente, da Portofino a Parigi, da Porto Cervo alle Dolomiti, spesso accompagnata dal suo inseparabile chihuahua toy Bianca, sempre presente nei suoi scatti.

Tra le ultime foto condivise, quelle scattate a Venezia durante la Mostra del Cinema, dove aveva sfilato a settembre sul red carpet indossando un elegante abito argentato. Sotto l’immagine, la didascalia: “Red carpet mummy”.