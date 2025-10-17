Pamela Genini, l'autopsia conferma: uccisa con oltre 30 coltellate dall'ex compagno

Emergono nuovi dettagli agghiaccianti sull’omicidio di Pamela Genini, la 29enne trovata senza vita nel suo appartamento di via Iglesias a Milano. L’autopsia ha rivelato che la giovane è stata colpita con più di trenta coltellate, un numero ancora più alto rispetto alle prime ricostruzioni che parlavano di almeno ventiquattro fendenti inferti con una lama di nove centimetri.

Il principale indiziato, Gianluca Soncin, ex compagno della vittima, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Giovedì il giudice ha convalidato il provvedimento, riconoscendo tutte le aggravanti: premeditazione, crudeltà e futili motivi.

Dalla ricostruzione emerge che Soncin si è presentato nell’appartamento di Pamela “munito di un coltello a serramanico con lama di nove centimetri, che ha utilizzato per ucciderla”. Un secondo coltello dello stesso tipo è stato ritrovato nella sua auto, mentre nella sua abitazione di Cervia gli inquirenti hanno rinvenuto altri tredici coltelli.

Secondo quanto riportato dal giudice, non si sarebbe trattato di un litigio improvviso, ma di una spedizione premeditata, pianificata da almeno una settimana. L’uomo avrebbe ottenuto un duplicato delle chiavi di casa della vittima e, dopo essere entrato nell’appartamento, avrebbe tentato invano di convincerla a tornare con lui. Al rifiuto della donna, avrebbe deciso di mettere in atto il suo piano omicida, guidato dall’ossessione del “o con me o con nessun altro”.

“Faccio fatica a parlare, ma vi dico che tutto quello che ha fatto quel mostro a mia figlia lo deve pagare, ma pagare. L’ha fatta soffrire tanto”, ha dichiarato la madre di Pamela Genini ai microfoni della TgR Lombardia, visibilmente distrutta dal dolore. “Era tutto bello in mia figlia, era un sole, un amore. La luce che c’era in lei portava amore a tutti”, ha aggiunto commossa, ricordando la giovane uccisa martedì sera con ferocia dall’uomo che diceva di amarla.