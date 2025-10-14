Berrettini domina il derby con Zeppieri e avanza al secondo turno dell'Atp di Stoccolma

Matteo Berrettini supera con autorità Giulio Zeppieri nel derby tutto laziale valido per il primo turno dell’Atp di Stoccolma. Il tennista romano, attualmente numero 61 del ranking mondiale, ha chiuso l’incontro in due set con il punteggio di 6-4, 6-2, confermando i progressi dopo il rientro nel circuito.

Berrettini ha mostrato solidità al servizio e sicurezza nei momenti chiave, limitando le occasioni dell’avversario. Zeppieri, numero 160 Atp, ha provato a restare in partita nel primo set, ma l’esperienza e la maggiore potenza del connazionale hanno fatto la differenza.

Con questo successo, Berrettini accede al secondo turno dove affronterà il francese Ugo Humbert, numero 25 della classifica mondiale. Una sfida impegnativa che rappresenta un banco di prova importante per testare la condizione fisica e la continuità del romano.