Berrettini-Zeppieri a Stoccolma: orario, precedenti e dove vedere il derby azzurro

Matteo Berrettini torna in campo all’ATP 250 di Stoccolma, pronto a sfidare Giulio Zeppieri nel primo turno del torneo svedese. Oggi, martedì 14 ottobre, l’incontro segna un nuovo capitolo per il tennista romano, al rientro sul circuito indoor dopo un periodo complicato, e rappresenta anche un derby tutto italiano sul cemento scandinavo.

Zeppieri arriva al main draw dopo aver superato con autorità le qualificazioni, battendo l’ucraino Sachko e il tedesco Zahraj. Il mancino di Latina si troverà ora di fronte uno dei nomi più importanti del tennis azzurro, in un confronto inedito: i due infatti non si sono mai affrontati in carriera, né a livello ATP né nei tornei Challenger.

L’orario ufficiale e il campo del match devono ancora essere confermati dal torneo, ma l’attesa per l’esordio di Berrettini è già alta, con i tifosi italiani pronti a seguire l’incontro in diretta.

La sfida tra Berrettini e Zeppieri sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Gli appassionati potranno seguirla anche in streaming su NOW e Sky Go, per non perdersi nemmeno un punto del derby azzurro in terra svedese.