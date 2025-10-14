Frasi choc su Turetta rivolte a una 13enne: il padre denuncia un professore

Un padre ha presentato una denuncia per minacce alla procura di Trento contro un professore di una scuola di Pordenone, accusato di aver rivolto frasi offensive e sessiste alla figlia di 13 anni durante una gita scolastica in Trentino lo scorso inverno.

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, l’insegnante avrebbe reagito in modo violento dopo aver sorpreso la studentessa con una sigaretta elettronica in camera d’albergo, gridandole: «Uomini come Turetta esistono perché donne come te li hanno fatti arrivare a questo punto. E meno male che esistono, così ci sono meno donne come te».

Leggi anche Elena Cecchettin critica la sentenza su Turetta: Pericoloso non riconoscere crudeltà e stalking

L’episodio è emerso mesi dopo, quando la ragazza è stata bocciata in terza media, suscitando stupore nei genitori. In seguito a quella decisione, la 13enne avrebbe confidato al padre altri episodi di vessazioni e minacce subiti durante l’anno scolastico dallo stesso docente.

La procura ha avviato le indagini e ascolterà testimoni tra cui un altro professore e alcune compagne di classe della studentessa, che nel frattempo si è trasferita all’estero insieme alla famiglia.