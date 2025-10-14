Taylor Swift conquista la Billboard Hot 100: i primi 12 posti sono tutti suoi

Taylor Swift continua a riscrivere la storia della musica con un nuovo traguardo senza precedenti. L’artista americana ha conquistato l’intera Top 12 della Billboard Hot 100, piazzando tutti e 12 i brani del suo nuovo album “The Life of a Showgirl” nelle prime dodici posizioni della classifica.

È la prima volta che un solo artista domina completamente la parte alta della Hot 100. Il singolo “The Fate of Ophelia” ha debuttato direttamente al numero uno, seguito da titoli come “Opalite”, “Elizabeth Taylor” e “Father Figure”, che confermano la forza narrativa e il potere commerciale del nuovo progetto discografico.

“The Life of a Showgirl” ha esordito anche al numero uno della Billboard 200, totalizzando oltre 4 milioni di copie vendute nella prima settimana. Di queste, ben 3,48 milioni rappresentano vendite pure, un risultato che supera ogni record precedente, compreso quello di Adele con “25”. Impressionante anche la performance del vinile, con oltre 1,2 milioni di copie vendute, un traguardo che ridefinisce il valore del formato fisico nell’era dello streaming.

Sul fronte digitale, Swift ha raccolto 1,5 miliardi di ascolti globali in soli sette giorni, mentre il brano “The Fate of Ophelia” ha generato da solo 92,5 milioni di stream negli Stati Uniti. Con questo successo, la cantante originaria della Pennsylvania porta a 15 il numero dei suoi album arrivati in vetta alla Billboard 200, diventando così l’artista solista con più dischi numero uno nella storia della classifica.

Dai suoni country agli esperimenti pop, synth-pop, folk e rock, Taylor Swift ha saputo reinventarsi a ogni era, trasformando ogni sua uscita in un fenomeno globale e fissando, ancora una volta, nuovi standard per l’industria musicale.