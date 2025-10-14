Giappone-Brasile: orario, formazioni ufficiali e come seguire l'amichevole di Tokyo
Amichevole di prestigio per il Brasile, che torna in campo oggi, martedì 14 ottobre, per affrontare il Giappone nella seconda tappa della tournée asiatica. La Seleção, reduce dal trionfo 5-0 contro la Corea del Sud, prosegue la preparazione in vista dei Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti, Messico e Canada.
La partita tra Giappone e Brasile si gioca oggi, martedì 14 ottobre, con calcio d’inizio fissato alle ore 12:30 italiane. Il test amichevole offre a Carlo Ancelotti l’occasione di sperimentare nuove soluzioni tattiche e valutare la condizione dei suoi giocatori dopo la qualificazione al Mondiale già ottenuta.
Formazioni ufficiali
Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Suzuki, Watanabe, Taniguchi; Nakamura, Kamada, Sano, Kubo; Minamino, Doan; Ueda. Ct: Moriyasu.
Brasile (4-2-4): Souza; Henrique, Bruno, Beraldo, Carlos Augusto; Guimaraes, Casemiro; Luiz Henrique, Paquetà, Vinicius Jr; Martinelli. Ct: Ancelotti.
La sfida tra Giappone e Brasile non sarà trasmessa in diretta tv da nessuna emittente italiana e non sarà disponibile nemmeno in streaming. I tifosi potranno seguire aggiornamenti e risultati in tempo reale sui principali portali sportivi e sui canali social ufficiali delle due Nazionali.