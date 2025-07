Kaiserslautern-Roma: orario, formazioni ufficiali e diretta tv dell'amichevole estiva

La Roma di Gian Piero Gasperini torna in campo oggi, sabato 26 luglio, per una nuova amichevole estiva. I giallorossi sfideranno il Kaiserslautern al Fritz-Walter-Stadion, terzo test del precampionato dopo le precedenti uscite contro il Latina e la goleada per 9-0 contro l'UniPomezia.

Il livello dell’avversario si alza: il Kaiserslautern milita nella Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca, e rappresenta un banco di prova significativo per valutare la crescita della squadra capitolina. Gasperini potrà trarre indicazioni utili in vista dell’inizio della stagione ufficiale, soprattutto dopo l’arrivo del nuovo centravanti Evan Ferguson, acquistato dal Brighton.

Il calcio d’inizio della sfida è fissato per le ore 18:00. L’amichevole sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su DAZN, visibile su smart TV e dispositivi abilitati. Sarà inoltre disponibile anche in streaming sulla piattaforma DAZN.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

Kaiserslautern (3-4-1-2): Krahl; Heuer, Sirch, Elvedi; Asta, Sahin, Kunze, Wekesser; Ritter; Hanslik, Emreli.Allenatore: Lieberknecht

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Baldanzi, Soulé; Dybala.Allenatore: Gasperini