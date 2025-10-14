Giorgia smentisce i rumor su Sanremo 2026: Io co-conduttrice? Mi ci manca solo quello

Giorgia mette fine alle voci su un suo possibile ritorno al Festival di Sanremo 2026 come co-conduttrice. Durante un intervento in diretta al programma radiofonico “Guerrini e Lanfranchi Show” su RDS, la cantante ha smentito in modo deciso le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

“Ho letto questa cosa che girava. Ragazzi, non è vero niente”, ha dichiarato l’artista, chiarendo subito la sua posizione. “Non mi ha chiamato nessuno, nessuno mi ha detto niente. Non so da dove sia partita questa voce, anche perché mi ci manca solo quello”, ha aggiunto con una nota di ironia.

Le voci su un suo coinvolgimento nella prossima edizione del Festival erano nate da una coincidenza nel calendario del suo tour. Tra la fine della prima parte dei concerti, prevista per il 22 dicembre a Roma, e la ripresa a marzo, c’era infatti un lungo intervallo che coincideva con le date del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.

Un dettaglio che aveva alimentato le ipotesi di una sua possibile partecipazione all’Ariston in una nuova veste, ma che ora Giorgia ha smentito definitivamente con le sue parole in diretta.