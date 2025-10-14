Preoccupazione per Alcaraz: la fasciatura alla caviglia riaccende i dubbi prima del Six Kings Slam

Carlos Alcaraz torna protagonista, ma non solo per il tennis. Alla vigilia del Six Kings Slam, il prestigioso torneo esibizione che prenderà il via domani, mercoledì 15 ottobre, a Riad, lo spagnolo ha attirato l’attenzione per una vistosa fasciatura alla caviglia, che ha fatto scattare l’allarme tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il numero uno del mondo, che ha riconquistato la vetta del ranking ATP battendo Jannik Sinner nella finale degli US Open, è apparso in allenamento con una benda che si estende quasi fino alla tibia. Un dettaglio che non è passato inosservato, soprattutto perché si tratta della stessa caviglia infortunata durante l’ATP di Tokyo, problema che lo aveva costretto a rinunciare al Masters 1000 di Shanghai.

Leggi anche Alcaraz protagonista del Million Dollar 1 Point Slam agli Australian Open: sfida tra dilettanti e professionisti per un milione di dollari

Secondo quanto trapelato, il periodo di riposo seguito al trionfo nell’ATP 500 giapponese — torneo in cui Alcaraz aveva continuato a giocare nonostante il dolore — avrebbe favorito il recupero completo. La fasciatura, dunque, potrebbe essere soltanto una misura precauzionale per evitare ricadute in vista della nuova stagione.

“È stata dura, dovevo recuperare al meglio”, aveva dichiarato Alcaraz dopo l’infortunio di Tokyo. “L’ho già detto e lo ripeto: credo di avere il miglior fisioterapista del mondo, mi fido di lui al cento per cento. Il lavoro fatto sulla caviglia è stato fantastico… anche se a volte ero preoccupato per alcuni movimenti in campo che mi facevano sentire dolore”.