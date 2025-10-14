Machado sfida Maduro: Lascerà il potere, con o senza negoziati

Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e recente Premio Nobel per la pace, ha lanciato un messaggio diretto al presidente Nicolás Maduro: “Lascerà il potere con o senza negoziati”. In un’intervista rilasciata all’Afp, Machado ha sottolineato che il leader chavista avrebbe ancora la possibilità di avviare una transizione pacifica, ottenendo in cambio garanzie personali.

“Maduro ha oggi l’opportunità di scegliere una via d’uscita pacifica”, ha dichiarato Machado, mentre una flottiglia di cannoniere statunitensi si radunava al largo delle coste del Venezuela, segnale della crescente pressione internazionale. “Siamo pronti a offrire garanzie, ma non le renderemo pubbliche finché non ci siederemo al tavolo delle trattative”, ha aggiunto la leader dell’opposizione, lasciando intendere che un negoziato è ancora possibile.

Machado ha però avvertito che, qualora Maduro continuasse a opporsi, dovrà affrontarne le conseguenze. “Se continua a resistere, le conseguenze saranno interamente a suo carico. In ogni caso, con o senza negoziazione, lascerà il potere”, ha ribadito, rafforzando la linea dura dell’opposizione.

Riguardo al Premio Nobel per la pace, Machado ha ammesso di essere rimasta sorpresa dal riconoscimento. “È stata una delle più grandi sorprese della mia vita. Ancora oggi, tre giorni dopo, faccio fatica a crederci”, ha raccontato. La leader venezuelana ha espresso l’intenzione di utilizzare la visibilità del premio e la crescente pressione internazionale, in particolare quella degli Stati Uniti, per spingere verso la fine di un regime al potere da oltre venticinque anni.