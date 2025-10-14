Italia-Israele, qualificazioni Mondiali: orario, probabili formazioni e diretta tv

L’Italia torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali. Oggi, martedì 14 ottobre, la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso affronta a Udine Israele in una sfida decisiva per conquistare un posto ai playoff.

Gli azzurri arrivano dal successo per 3-1 contro l’Estonia, prestazione convincente che ha rilanciato le ambizioni del gruppo. Gli israeliani, invece, cercano riscatto dopo la pesante sconfitta per 5-0 subita contro la Norvegia.

Leggi anche Estonia-Italia, qualificazioni Mondiali 2026: orario, formazioni e dove vedere la partita in diretta

Il calcio d’inizio di Italia-Israele è previsto per le 20:45 alla Dacia Arena di Udine. Sarà una partita importante anche per testare le nuove soluzioni tattiche adottate dal ct Gattuso.

Probabili formazioni

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui. Ct: Gattuso.

Israele (5-4-1): D. Peretz; Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili. Ct: Shimon.

Dove vedere Italia-Israele

La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta su Rai 1 e disponibile anche in streaming su RaiPlay. Collegamento a partire dalle 20:30 con approfondimenti e prepartita dedicato.