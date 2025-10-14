Tragedia a Verona: esplosione durante uno sgombero, tre carabinieri perdono la vita
Una violenta esplosione ha sconvolto le prime ore del mattino nel comune di Castel D’Azzano, in provincia di Verona, durante un’operazione di sgombero in una casa rurale. Il bilancio è drammatico: tre carabinieri hanno perso la vita e diversi altri appartenenti alle forze dell’ordine sono rimasti feriti.
Secondo le prime informazioni, i militari stavano procedendo allo sgombero dell’abitazione quando si è verificata la deflagrazione, che ha provocato il crollo della struttura. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, insieme a Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118, impegnati nelle operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’area.
Le cause dell’esplosione sono ancora in corso di accertamento. Gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi, compresa quella di un gesto volontario. L’intera zona è stata isolata e sottoposta a rilievi da parte degli artificieri e della scientifica.
La comunità di Castel D’Azzano e l’Arma dei Carabinieri sono in lutto per la perdita dei colleghi, mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica e le responsabilità del tragico evento.