Bridgerton 4 divisa in due parti: svelate le date d'uscita e la trama ufficiale

La quarta stagione di Bridgerton è sempre più vicina e Netflix, insieme a Shondaland, ha finalmente svelato il primo teaser trailer e le attesissime date di uscita. Come accaduto con la terza stagione, la piattaforma ha scelto di non pubblicare tutti gli episodi in contemporanea, ma di dividere il rilascio in due momenti distinti.

La nuova stagione arriverà nel 2026: la Parte 1 (episodi 1-4) debutterà il 29 gennaio, mentre la Parte 2 (episodi 5-8) sarà disponibile dal 26 febbraio. Una strategia pensata per mantenere viva l’attenzione dei fan e prolungare l’attesa tra un capitolo e l’altro della saga più romantica di Netflix.

Al centro della storia ci sarà Benedict Bridgerton (Luke Thompson), il bohémien secondogenito della famiglia. Nonostante le insistenti pressioni della madre, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), Benedict continua a rifiutare l’idea di sistemarsi. Tutto cambia durante un ballo in maschera organizzato proprio da Violet, quando il giovane rimane ammaliato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto.

Con l’aiuto, seppur riluttante, della sorella Eloise (Claudia Jessie), Benedict decide di scoprire l’identità della donna che ha conquistato il suo cuore. Tuttavia, la verità si rivela più complessa del previsto: la donna dei suoi sogni non appartiene all’alta società, ma è una brillante cameriera di nome Sophie Baek (Yerin Ha), al servizio della severa Araminta Gun (Katie Leung).

Quando il destino li fa incontrare di nuovo, Benedict si trova diviso tra l’affetto sincero per Sophie e l’illusione della misteriosa Dama d’Argento, ignaro che si tratti della stessa persona. La sua incapacità di unire le due realtà rischia di spegnere la scintilla che li lega, in un intreccio di amore, identità e differenze di classe che mette alla prova ogni convenzione sociale.

A fare da sfondo alla vicenda ci sono anche i matrimoni dei fratelli Bridgerton: Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) e Colin (Luke Newton) con Penelope (Nicola Coughlan), alle prese con le conseguenze della rivelazione della sua doppia vita da cronista mondana. Tutti elementi che rendono la nuova stagione una delle più attese e promettenti dell’universo creato da Shonda Rhimes.