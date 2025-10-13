Margot Sikabonyi mamma per la terza volta: l'annuncio dolcissimo con un video sui social

Margot Sikabonyi, l’indimenticabile Maria Martini della serie Un medico in famiglia, ha annunciato di essere diventata mamma per la terza volta. L’attrice ha condiviso la notizia con un tenero video sui social, nel quale mostra una tazza grande accanto a una più piccola, poggiate su una panchina. Poi si siede e, con un sorriso, posa accanto a sé una navicella per neonati. “Benvenuto figlio mio”, ha scritto nel post che ha emozionato i fan, rivelando anche il nome del neonato.

Il piccolo si chiama Michele Laszlo Tamar ed è il terzo maschio per la 42enne attrice. Margot aveva annunciato la gravidanza a giugno con un video dallo stesso tono simbolico: seduta su una panchina, teneva una tazza tra le mani, poi ne mostrava una più piccola e svelava il pancione. Per raccontare la nascita ha voluto riprendere quella scena, indossando la stessa gonna e posando nuovamente le due tazze, chiudendo così un dolce cerchio narrativo.

Margot Sikabonyi è già madre di due bambini, Bruno James e Leonardo, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2017 dalla precedente relazione con Jacopo Lupi. Con l’arrivo di Michele, la famiglia si allarga e l’attrice vive una nuova fase della sua vita con profonda gratitudine e consapevolezza.

Durante la gravidanza, Margot aveva condiviso riflessioni intime sui social: “Arrivata ai miei 42 anni, con due bambini di 10 e 8 anni, una nuova gravidanza che si fa spazio in me aprendomi alla possibilità di allargare i confini del ‘si può fare’. Una carriera che mi ha presa bambina e mi ha regalato una conoscenza profonda di me grazie allo yoga, al respiro ritrovato, a un percorso vissuto controcorrente. Questa piccola vita mi ricorda che qui ed ora è il momento migliore della mia vita”.

Dopo il divorzio da Jacopo Lupi, l’attrice ha scelto di mantenere grande riservatezza sulla sua vita privata. Non ha infatti reso noto chi sia il padre del suo terzo figlio, preferendo custodire il momento nella sfera più intima e personale.