Gameplay di Miary Zo di TEKKEN

Miary Zo, il personaggio originale di TEKKEN 8 e ultimo lottatore del Season Pass 2, sarà disponibile dal 2 dicembre 2025 per i possessori del Character Pass e dal 5 dicembre per tutti i giocatori.

La “Dea della Lotta Rinata” è il vessillo del Silver Fighting God, un dio presente nelle leggende del Madagascar. Ha uno stile di combattimento unico, influenzato dal Morengy e da altri stili africani.

Miary Zo è anche stata ispirata dai movimenti degli animali che ha potuto osservare crescendo.

Per il suo gameplay trailer:

https://youtu.be/HF6n-rPaxyc

Miary Zo ha un comportamento allegro e aperto che esprime unendo la gioia nel combattere all’incontrare nuove persone. Tratta tutti i suoi avversari con rispetto, chiamandoli "migliori amici", o "amici di battaglia per sempre". Accompagnata da Vanilla e Cacao, due lemuri che si dice siano i messaggeri del Silver Fighting God, viaggia per il mondo cercando di combattere e incontrare nuovi "migliori amici".

In aggiunta al personaggio, è disponibile anche un nuovo stage “Baobab Horizon”. Lo stage è stato ispirato dai viaggi del team di sviluppo in Madagascar e permette ai giocatori di fronteggiarsi tra baobab e fauna selvatica.

Lo stage sarà disponibile per i possessori del Character and Stage Pass dell’Anno 2 e per l’acquisto individuale.