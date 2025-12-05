Miary Zo nella Season 2 di TEKKEN 8

TEKKEN 8 chiude i DLC della Season 2 con una nuova, potente lottatrice, Miary Zo, che porta il roster a 40 personaggi.

Miary Zoe è il vessillo del Silver Fighting God, una figura divina presente nelle leggende del Madagascar. Il suo arrivo introduce uno stile di combattimento fresco e gioioso ispirato dal Moraingy, un’arte marziale tradizionale del Madagascar, e dai movimenti degli animali.

Accompagnata da Vanilla e Cacao, due lemuri che si dice siano i messaggeri del Silver Fighting God, approccia ogni battaglia con energia e tratta i rivali come "migliori amici di battaglia".

I giocatori possono anche combattere nel “Baobab Horizon”, un nuovo stage ispirato dagli scenari mozzafiato del Madagascar, che include baobab, fauna selvatica e elementi architettonici autentici.

Per la sua “Starter Guide”:

https://www.youtube.com/watch?v=2TxV4jdHyHQ

TEKKEN 8 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.