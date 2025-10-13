Elezioni regionali Toscana 2025: Giani avanti secondo gli exit poll, al via lo spoglio

Alle 15 di oggi si sono chiuse le urne per le elezioni regionali in Toscana 2025, dopo due giorni di voto, il 12 e 13 ottobre. Subito dopo la chiusura dei seggi è iniziato lo spoglio delle schede, mentre gli exit poll indicano un vantaggio per il governatore uscente Eugenio Giani, stimato tra il 52% e il 56% dei consensi.

Il principale sfidante di Giani è Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra, accreditato tra il 39% e il 43%. In corsa anche Antonella Bundu, sostenuta da Toscana Rossa, la lista che riunisce Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile.

Il ballottaggio, previsto solo se nessun candidato raggiungerà almeno il 40% dei voti, si svolgerebbe domenica 26 e lunedì 27 ottobre. Si tratta di una peculiarità della legge elettorale toscana, unica in Italia a prevedere una seconda tornata per l’elezione diretta del presidente della Regione.

Dai primi dati provenienti da 1.113 sezioni su 3.922, l’affluenza risulta in calo rispetto alla precedente consultazione. La partecipazione si attesta al 47,35%, quasi 15 punti percentuali in meno rispetto all’ultima tornata elettorale regionale.