Elezioni Regionali Sardegna: Iniziato lo Spoglio, Affluenza al 52,4%

Sono in corso le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali in Sardegna, con un'affluenza definitiva del 52,4%. I cittadini sardi hanno votato ieri, domenica 25 febbraio, per rinnovare il Consiglio regionale e eleggere il nuovo presidente della Regione.

I seggi sono stati riaperti alle 7 di questa mattina per iniziare lo spoglio delle schede elettorali. I dati non ufficiali mostrano un vantaggio iniziale per la candidata del campo largo Alessandra Todde, in particolare a Cagliari e Porto Torres. Paolo Truzzu del centrodestra, Renato Soru della Coalizione sarda e Lucia Chessa di Sardigna R-esiste sono gli altri candidati in lizza per la presidenza.

L'affluenza ha registrato un leggero aumento rispetto alle precedenti elezioni, con il comune di Nuoro che ha segnato il dato più alto tra le principali città sarde con il 60%. A Cagliari, dove Paolo Truzzu è sindaco e candidato alla presidenza per il centrodestra, l'affluenza si è attestata al 55,32%.

Le operazioni di scrutinio, che coinvolgono i componenti delle 1844 sezioni elettorali, dovrebbero concludersi entro le 19 di oggi. I risultati definitivi saranno poi verificati negli uffici dei tribunali.

Il sistema elettorale sardo prevede un premio di maggioranza per le liste collegate al candidato presidente che supera determinate soglie percentuali di voto.