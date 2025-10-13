Yamal, super offerta dall'Arabia: l'Al Hilal pronto a spendere 400 milioni per il talento del Barcellona

Lamine Yamal potrebbe diventare protagonista di uno dei trasferimenti più costosi della storia del calcio. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, l’Al Hilal di Simone Inzaghi sarebbe pronto a presentare una proposta da 400 milioni di euro per convincere il Barcellona a cedere il suo giovane fuoriclasse.

Il club saudita, che annovera tra le proprie fila anche gli ex Serie A Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic, avrebbe individuato nel 18enne spagnolo il volto ideale per rafforzare il progetto sportivo e mediatico della Saudi Pro League. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di un trasferimento record, mai registrato prima nel calcio mondiale.

Yamal ha recentemente rinnovato il contratto con il Barcellona fino al 2031, con un ingaggio da circa 21 milioni di euro a stagione. Tuttavia, l’Al Hilal sarebbe disposto ad aumentare sensibilmente la cifra, proponendogli un accordo di sette anni a condizioni economiche senza precedenti per un giocatore così giovane.

Nonostante il club catalano abbia sempre respinto ogni approccio per il suo talento, una proposta di tale portata potrebbe spingere la dirigenza blaugrana a una riflessione. L’incasso, infatti, rappresenterebbe una possibile svolta per sistemare le difficoltà finanziarie che da tempo gravano sulle casse del Barcellona.