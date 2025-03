Barcellona, Lamine Yamal: Mi alzo alle 4 del mattino per fare colazione

Lamine Yamal, giovane talento del Barcellona di 17 anni, sta osservando il Ramadan per la prima volta quest'anno. Durante questo mese sacro, che coincide con marzo, Yamal ha adattato la sua routine quotidiana per conciliare gli impegni religiosi con la carriera calcistica.

La sua giornata inizia alle 4:00 del mattino, quando si sveglia per consumare un pasto e assumere una compressa di elettroliti per mantenersi idratato durante il giorno. Dopo questa colazione anticipata, torna a dormire e si alza più tardi, non dovendo partecipare alla colazione con i compagni di squadra. La sua routine prosegue con gli allenamenti, momenti di preghiera e tempo trascorso nella sua stanza, aspettando l'ora di rompere il digiuno.

Il 1° marzo ha segnato l'inizio del suo primo Ramadan. Durante la partita dell'11 marzo contro il Benfica, l'arbitro ha interrotto il gioco alle 19:00, subito dopo il tramonto a Barcellona, per permettere ai giocatori musulmani, tra cui Yamal, di idratarsi e nutrirsi, come autorizzato dalla UEFA.

Attualmente, Yamal è in ritiro con la nazionale spagnola per la doppia sfida di Nations League contro i Paesi Bassi. La partita di andata dei quarti di finale è prevista per giovedì 20 marzo.

La sua decisione di osservare il Ramadan è influenzata dal forte legame con la nonna Fatima, attualmente in pellegrinaggio alla Mecca. Nonostante si sia trasferito in un appartamento vicino alla Ciutat Esportiva, Yamal si riunisce con la famiglia a casa dello zio Abdul per rompere il digiuno ogni sera al tramonto.

Il Barcellona ha predisposto una dieta speciale per Yamal durante il Ramadan, sotto la supervisione della responsabile nutrizionale Silvia Tremoleda, per garantire che mantenga la forma fisica ottimale in questa fase cruciale della stagione.

Il giovane attaccante ha recentemente segnato un gol spettacolare contro il Benfica, che lui stesso ha paragonato a quello realizzato contro la Francia nella semifinale dell'Europeo, sottolineando la sua crescente influenza nel gioco del Barcellona.

