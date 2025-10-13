Annalisa e il fan che non la saluta: il video diventa virale, ma lei chiarisce tutto

Sta spopolando sui social un video di Annalisa durante un firmacopie, diventato virale per un momento inaspettato con un suo fan. La scena, ripresa da alcuni presenti, mostra la cantante sorridente mentre firma una copia del suo nuovo album “Ma io sono fuoco”. Dopo aver ottenuto l’autografo, però, il ragazzo si allontana rapidamente senza salutarla, lasciando Annalisa con un’espressione che molti hanno interpretato come delusa.

Il breve filmato ha fatto il giro del web, generando migliaia di visualizzazioni e commenti. Sui social, diversi utenti hanno criticato la presunta mancanza di educazione del fan, mentre altri hanno difeso il giovane, ipotizzando che fosse semplicemente troppo emozionato per dire qualcosa.

A mettere fine alle speculazioni è stata la stessa Annalisa, intervenuta sotto uno dei video diventati virali. Rispondendo a una clip accompagnata dalla frase “No, torna indietro e salutala”, la cantante ha chiarito la situazione con poche parole: “Ma noooo, qui sembra che sia andata così ma vi assicuro che è stato super carino ed emozionato”.

Con il suo commento, Annalisa ha dissipato ogni malinteso, confermando ancora una volta il suo atteggiamento gentile e ironico anche di fronte a momenti che, online, possono facilmente essere fraintesi.