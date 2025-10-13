Iva Zanicchi, paura dopo il concerto a Noci: cade mentre saluta i fan

Attimi di apprensione per Iva Zanicchi al termine del concerto tenuto lo scorso 10 ottobre a Noci, in provincia di Bari, durante la tradizionale festa d’autunno. La cantante, dopo aver concluso la sua esibizione, si è avvicinata al pubblico per salutare i fan, ma un piccolo inciampo l’ha fatta cadere a terra.

Il momento è stato immortalato in un video virale diffuso sui social e condiviso su Instagram da RadioBari, dove si vede l’artista perdere l’equilibrio e cadere mentre si avvicina alle transenne per abbracciare i presenti.

Immediatamente soccorsa dalle forze dell’ordine presenti, Iva Zanicchi è stata aiutata a rialzarsi senza riportare conseguenze gravi. Dopo lo spavento iniziale, la cantante ha rassicurato tutti con il suo sorriso e ha continuato a intrattenersi con il pubblico, tra applausi e affetto.