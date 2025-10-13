AMD x Sony: Da Project Amethyst al futuro del gaming
AMD e Sony hanno presentato un video che offre un’anteprima delle tecnologie in fase di sviluppo pensate per migliorare prestazioni, immersione ed efficienza dei giochi.
Nello specifico:
- Array neurali: un insieme di unità di calcolo configurate per condividere ed elaborare dati operando come un unico motore AI.
- Radiance Core: nuovo hardware dedicato al ray traversal in grado di garantire ray tracing e path tracing in tempo reale ad alte prestazioni.
- Compressione universale: un nuovo sistema che analizza e comprime tutti i dati disponibili all’interno della GPU per ridurre drasticamente il consumo di banda della memoria.
Leggi anche AMD Software: FSR 4 su 85+ giochi, Borderlands 4 e Hell Is Us
L’anteprima tecnica testimonia la collaborazione in corso tra AMD e Sony nello sviluppo di hardware ed esperienze di gioco di nuova generazione.
Sebbene attualmente queste tecnologie esistano solo in forma di simulazione, è prevista la loro integrazione nelle future console nei prossimi anni.