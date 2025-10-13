Borderlands 4 svela i nuovi contenuti al PAX Australia

Durante il PAX Australia dello scorso fine settimana, Gearbox e 2K hanno svelato nuovi dettagli sui contenuti in arrivo della roadmap post-lancio di Borderlands 4.Gli sviluppatori presenti al panel hanno svelato i contenuti del Pacchetto Taglia 1 (Bounty Pack 1), il primo Mini-Evento Stagionale, un Boss Invincibile e molto altro!

Pacchetto Taglia 1: Come Rush salvò il Giorno del Mercenario

I Pacchetti taglia sono DLC a pagamento che introducono nuovi contenuti narrativi brevi ma intensi ambientati su Kairos.Attraverso una serie di nuove Missioni Principali, i giocatori si uniranno a Rush per mostrare al Ministro della Cultura del Cronocustode il vero significato del Giorno del Mercenario — un’allegra festività dedicata allo scambio di regali e alle sparatorie in compagnia di amici e familiari.Nel frattempo, è possibile mettere le mani su qualche nuovo bottino leggendario!

Il Pacchetto Taglia 1 include anche una Carta Cripta con nuove ricompense che i giocatori potranno ottenere giocando.Saranno disponibili 24 oggetti cosmetici da sbloccare e 4 pezzi di equipaggiamento riassegnabile.

L’equipaggiamento riassegnabile può essere ottenuto tutte le volte che si desidera, offrendo così la possibilità di ottenere una combinazione di statistiche perfettamente adatte a una determinata build!

Ecco la lista completa del bottino della Carta Cripta del Pacchetto Taglia 1:

4 armi riassegnabili? 4 teste Cacciacripta, utilizzabili da Vex, Rafa, Amon e Harlowe? 4 skin Cacciacripta, utilizzabili da Vex, Rafa, Amon e Harlowe? 5 skin per armi? 5 skin per veicoli? 4 skin per droni ECHO-4? 2 accessori per ECHO-4

Il Pacchetto Taglia 1 include inoltre alcuni extra aggiuntivi da scoprire:? 1 nuovo veicolo Digirunner (disponibile poco dopo l’inizio della prima Missione Principale)? 1 Style per Cacciacripta, utilizzabile da Vex, Rafa, Amon e Harlowe (disponibile dopo aver sconfitto il boss e completato l’ultima Missione Principale del Pacchetto Taglia)? 1 skin per drone ECHO-4 (disponibile dopo aver sconfitto il boss e completato l’ultima Missione Principale del Pacchetto Taglia)

Per accedere al Pacchetto Taglia 1: Come Rush salvò il Giorno del Mercenario, i giocatori possono:

Acquistare la Borderlands 4 Deluxe Edition o Super Deluxe Edition (entrambe includono il Bundle Pacchetto Taglia)? In alternativa, acquistare il Bundle Pacchetto Taglia — che include il Pacchetto Taglia 1 — oppure acquistare singolarmente il Pacchetto Taglia 1

Come Rush salvò il Giorno del Mercenario è il primo dei quattro Pacchetti Taglia inclusi nel Bundle Pacchetto Taglia.Ulteriori dettagli sui prossimi Pacchetti Taglia saranno svelati nei prossimi mesi.

Mini-Evento Stagionale Gratuito: Gli Orrori di Kairos

Il primo Mini-Evento Stagionale gratuito a tempo limitato, Gli Orrori di Kairos, terrorizzerà tutti i giocatori dal 23 ottobre al 6 novembre.Durante l’evento, i giocatori affronteranno un nuovo e inquietante effetto meteorologico di pioggia di sangue quando combatteranno contro i boss. Sconfiggendoli, avranno la possibilità di ottenere nuovo bottino leggendario.

Inoltre, saranno disponibili oggetti cosmetici stagionali riscattabili tramite codici SHiFT condivisi sui canali social ufficiali di Borderlands.

Aggiornamenti Gratuiti per l’ Endgame: Bloomreaper l’Invincibile

Bloomreaper l’Invincibile, il primo dei boss Invincibili per l’ endgame in arrivo su Borderlands 4 come aggiornamento gratuito per tutti i giocatori, sarà disponibile nel Q4.Il titolo di “Invincibile” è un omaggio ai boss dei raid di Borderlands 2, quindi non si tratta di nemici letteralmente impossibili da sconfiggere. Tuttavia, le abilità dei giocatori saranno messe alla prova da enormi pool di salute, danni estremamente letali e nuovi modificatori di questi boss completamente nuovi.