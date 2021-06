Far Cry 6 svela i contenuti del Season Pass

Dovrai entrare nelle menti contorte dei leggendari villain di Far Cry

Durante gli Ubisoft Forward, Ubisoft ha rilasciato un nuovo video di Far Cry 6 che mostra il primo incontro tra Dani Rojas e il dittatore di Yara, Antón Castillo. Ubisoft ha anche mostrato un’anteprima del contenuto del Season Pass che arriverà dopo il lancio di Far Cry 6.

Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 uscirà in tutto il mondo il 7 ottobre 2021 su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Stadia, Amazon Luna e per PC Windows in esclusiva su Epic Games Store e su Ubisoft Store, oltre che per Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft.

Per la prima volta nella storia di Far Cry, ogni possessore del Season Pass potrà cambiare punto di vista e giocare nei panni di alcuni dei più noti Cattivi della serie: Vaas Montenegro, Pagan Min e Joseph Seed, tutti impersonati dal cast originale. Con ognuno dei tre episodi dei DLC, il giocatore potrà addentrarsi nelle menti di questi tre iconici avversari, scoprire il loro passato, sfidare i loro demoni personali e ritrovarsi con volti familiari in una nuova esperienza di gioco ispirata a Rogue, nella quale dovrà diventare abbastanza forte da sopravvivere ai molti livelli della psiche criminale.

Inoltre, ogni possessore di Season Pass riceverà l’acclamato Far Cry 3: Blood Dragon, ora completamente caricato nella Classic Edition per i giocatori console: viaggerai nel tempo per giocare come il Sergente Rex Colt, parte uomo, parte macchina che dovrà eliminare il suo ex comandante e l’intero battaglione di spietati assassini cyborg. Con Far Cry 3: Blood Dragon, riceverai il Blood Dragon Set, che comprende sette oggetti utilizzabili nel gioco principale di Far Cry 6.

Il Season Pass è disponibile come parte della Gold Edition per 99,99 €, nella Ultimate Edition for 119,99 € e da solo per 39,99 €. Il Season Pass comprende:

DLC Episodio 1: “Vaas: Insanity”

DLC Episodio 2: “Pagan: Control”

DLC Episodio 3: “Joseph: Collapse”

Far Cry 3: Blood Dragon

Il Blood Dragon Set, che include:

Un outfit: Blood Dragon Gear Set



Due armi: AJM9 e Kobracon



Un veicolo: Omega Enforcer



Un charm per arma: KillStar



Un Amigos: K-9000



Un veicolo Chibi: Blood Dragon Chibi

Far Cry 6 è uno sparatutto in prima persona open-world che getta il giocatore nel cuore della guerrilla moderna per la rivoluzione. Sull’isola di Yara, il Presidente Antón Castillo giura di riportare la sua nazione al suo antico splendore plagiando il figlio Diego a seguire i suoi passi. Il paradiso però ha un costo e arricchire il suo paese significa soggiogare quelli che non la pensano come lui. Il giocatore prenderà parte alla lotta per liberare Yara nei panni di Dani Rojas, un ex militare che cerca di fuggire dall’isola ma finisce col raggiungere il gruppo di rivoluzionari Libertad. Sperimenta l’adrenalina e il caos del combattimento guerrigliero “resolver”, in pieno stile Far Cry, con l’arsenale più creativo e innovativo di sempre.

Per maggiori informazioni su Far Cry 6, visita Farcry.com





