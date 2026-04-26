Incendio Constellation Crans-Montana: video ultimi 8 minuti prima della tragedia con 41 morti
Familiari delle vittime dell’incendio al Constellation di Crans Montana potranno vedere il video degli ultimi minuti prima della tragedia, ricostruito dagli investigatori con le telecamere interne ed esterne del locale.
I parenti delle vittime del rogo avvenuto al Constellation di Crans-Montana avranno accesso per la prima volta alle immagini che ricostruiscono gli istanti precedenti al disastro. Il filmato, realizzato dagli investigatori, mostra cosa è accaduto negli ultimi minuti prima che la situazione degenerasse all’interno del locale.
La sequenza è stata ottenuta unendo le registrazioni delle telecamere interne del discobar con quelle dei sistemi di sorveglianza presenti all’esterno. Il risultato è un video continuo che copre circa otto minuti cruciali, consentendo di seguire passo dopo passo l’evoluzione dell’incendio negli spazi sotterranei.
Le immagini si concentrano sull’intervallo tra l’1:20 e l’1:28 del primo gennaio, momento in cui la registrazione si interrompe. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le fiamme avrebbero iniziato a propagarsi poco dopo l’1:26, dando origine alla fase più critica dell’emergenza.
Nel fascicolo dell’indagine entrano anche le fotografie scattate dalla polizia durante i primi sopralluoghi effettuati nelle ore successive al rogo. Questo materiale documentale viene ora messo a disposizione delle parti coinvolte per contribuire a chiarire con precisione la dinamica di un incendio che ha causato 41 morti e 115 feriti.
Lincendio di Crans-Montana perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi
Notizie correlate
Crans-Montana, segnali ignorati prima dell'incendio: soffitto del Constellation già compromesso Immagini e chat interne mostrano interventi improvvisati nel bar di Crans-Montana pochi giorni prima dell’incendio di Capodanno.
Crans-Montana, il mistero delle telecamere spente prima dell'incendio al Constellation Le telecamere del Constellation si fermano tre minuti prima del rogo di Capodanno.