Ballando con le stelle: la terza puntata in onda stasera dopo Estonia–Italia su Rai 1

Questa sera, sabato 11 ottobre, Ballando con le stelle torna su Rai 1 con la terza puntata della stagione. L’appuntamento con Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino è fissato per le 22.50 circa, subito dopo la partita di calcio Estonia–Italia, valida per la Nazionale Azzurra.

Grande attesa per l’ingresso in pista di Ferdinando “Fefè” De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo. L’ex campione, protagonista della storica “generazione di fenomeni”, ha conquistato da giocatore un campionato europeo e tre titoli mondiali consecutivi. Da allenatore, ha portato gli Azzurri a vincere un europeo e due mondiali di fila, diventando l’unico sportivo al mondo con cinque titoli mondiali nella pallavolo.

De Giorgi farà il suo debutto sul palco di Ballando con le stelle accompagnato dalla ballerina Rebecca Gabrielli, danzando sulle note di “We Are the Champions”, un omaggio al suo straordinario percorso sportivo.

In gara restano dodici coppie e, finora, nessuna è stata eliminata. In testa alla classifica si conferma il duo Francesca Fialdini – Giovanni Pernice, vincitore anche della seconda puntata. Nel corso della serata di oggi verranno nominati i primi candidati all’eliminazione, che si deciderà come sempre al termine dello show.

Le coppie protagoniste della terza puntata sono: Andrea Delogu – Nikita Perotti; Barbara D’Urso – Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli – Simone Di Pasquale; Fabio Fognini – Giada Lini; Filippo Magnini – Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini – Giovanni Pernice; Beppe Convertini – Veera Kinnunen; Marcella Bella – Chiquito; Martina Colombari – Luca Favilla; Nancy Brilli – Carlo Aloia; Paolo Belli – Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical – Erica Martinelli.

I concorrenti, affiancati dai loro maestri, hanno preparato coreografie sempre più complesse per impressionare la giuria capitanata da Carolyn Smith, con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli al suo fianco.

Nel ruolo dei “tribuni del popolo” tornano Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, pronti a controbilanciare le decisioni della giuria e a difendere i concorrenti più penalizzati. Il tesoretto sarà come sempre custodito da Alberto Matano, volto di “La Vita in Diretta”.

Il pubblico potrà partecipare votando le proprie coppie preferite sui social ufficiali di Ballando con le stelle. Al termine della serata una coppia rischierà l’eliminazione, ma potrà rientrare in gara nelle prossime settimane se continuerà ad allenarsi con dedizione e impegno.