BATTLEFIELD 6 DEBUTTA OGGI

BATTLEFIELD 6 - L'ESPERIENZA DI GUERRA TOTALE SUPREMA DEBUTTA OGGILA BATTAGLIA INIZIA SU PLAYSTATION 5, PC E XBOX

EA e Battlefield Studios hanno lanciato Battlefield™ 6, l'esperienza di guerra totale suprema. Battlefield 6 porta il conflitto a un livello senza precedenti, con nuovissime modalità multigiocatore, un'emozionante Campagna da giocare in solitaria, il ritorno di Portal con potenti strumenti di creazione e una serie di miglioramenti che hanno dato vita a un sandbox straordinario in cui ogni scontro, veicolo e strategia può portare alla vittoria. Battlefield 6 è disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC (Steam, EA app, Epic Games Store).

L'anno è il 2027 e il mondo è sull'orlo del caos. La un tempo incrollabile alleanza NATO si sta sgretolando e le sue fondamenta sono incrinate dalla sfiducia e dall'incertezza. Instabilità finanziaria, guerre per procura e dispute politiche hanno lasciato alcuni paesi alla deriva in un mare di turbolenze geopolitiche. In mezzo a questo caos, emerge una forza formidabile: Pax Armata. Una gigantesca compagnia militare privata che non teme di oltrepassare i limiti, con risorse finanziarie ingenti e tecnologia all'avanguardia, che coglie l'opportunità di colmare il vuoto di potere.

Il multigiocatore è più variegato che mai, ricco di un'incredibile quantità di modalità e contenuti. Gli utenti si daranno battaglia in mappe ricche di dettagli e di ostacoli da distruggere: tra le maestose montagne del Tagikistan in Picco della Liberazione, in un intenso faccia a faccia sotto il Ponte di Manhattan e nei pericolosi cantieri alla periferia del Cairo in New Sobek City. Oltre ad altre sei mappe che porteranno altrettanta distruzione di massa su scala globale.

Sarà possibile ritrovare le modalità multigiocatore preferite dai fan in Battlefield 6: ritornano le classiche modalità All-out warfare, Conquista, Sfondamento e Corsa, mentre gli utenti combatteranno in un sandbox caotico e distruttivo con ogni arma, veicolo e persino usando l'ambiente a proprio vantaggio. A queste modalità si aggiunge Escalation, un modo completamente nuovo per vivere questo gameplay che ha definito il genere. Oltre ad All-out warfare, Battlefield 6 include una selezione di modalità ispirate ai classici degli sparatutto, infuse del DNA di Battlefield che porta la nostra tipica distruzione e nuovi livelli di gioco tattico in Deathmatch a team, Deathmatch a squadre, Dominio e Dominio della collina.

"Questo è il momento che tutti aspettavamo: la nuova era per la guerra totale suprema è arrivata e, a nome di Battlefield Studios, non potremmo essere più entusiasti all'idea che vi uniate alla battaglia", ha dichiarato Byron Beede, General Manager di Battlefield. "Con Battlefield 6 ci siamo posti l'obiettivo di portare la serie a nuove vette, con combattimenti intensi basati su delle meccaniche delle armi di livello mondiale, guerre epiche che offrono una nuova interpretazione tattica della distruzione spettacolare che contraddistingue la serie e l'incredibile libertà di gioco che ha reso Battlefield una serie iconica negli anni."

La Campagna in solitaria si svolge attraverso nove missioni mozzafiato, mentre chi gioca vestirà i panni della Dagger 13, una squadra d'élite di Raider dei Marine statunitensi che porta il conflitto alla Pax Armata. Con scene cariche di adrenalina ambientate in tutto il mondo, da Brooklyn al Cairo, questa è la classica Campagna da giocare in solitaria che la community amerà, con momenti sbalorditivi e azione esplosiva, su una scala senza precedenti.

Battlefield 6 debutta inoltre con una versione completamente nuova e migliorata di Portal, dove gli utenti possono tracciare nuovi confini per la battaglia dando il proprio tocco personale a Battlefield, o persino creare esperienze che espandono i confini della serie. Questi strumenti danno a chi gioca il potere di personalizzare la propria esperienza di Battlefield in una varietà di preferenze, o persino creare esperienze inaspettate che spingono Battlefield oltre i suoi limiti.

"Quello di oggi è solo il primo giorno per Battlefield 6", ha dichiarato Vince Zampella, Executive Vice President. "Battlefield 6 debutta con più modi di giocare rispetto a qualsiasi altro Battlefield, ma questa è solo la punta dell'iceberg." "Tra poche settimane daremo il via alla Stagione 1, come parte del nostro impegno a offrire intrattenimento senza sosta ai nostri utenti."

La prima stagione di contenuti di Battlefield 6 sarà disponibile dal 28 ottobre. Ogni stagione prevede fasi distinte; la Stagione 1 partirà con Operazioni canaglia, che include una nuova mappa chiamata Blackwell Fields e una nuova modalità 4v4. I contenuti stagionali verranno pubblicati con cadenza regolare e le prossime due fasi della Stagione 1 arriveranno più avanti nel corso dell'anno, tra cui Resistenza della California dal 18 novembre, che include una mappa ambientata nella California del Sud chiamata Eastwood, e Offensiva invernale dal 9 dicembre, che include un aggiornamento stagionale della mappa Empire State. Tutte le funzionalità che incidono sul gameplay saranno gratuite o ottenibili come parte del nostro impegno verso un gioco leale e l'accesso per tutti gli utenti.

Battlefield 6 è disponibile su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC (Steam®, EA app, Epic Games Store). Battlefield 6 è disponibile in Standard Edition (69,99 €) e anche in Phantom Edition (99,99 €). La Phantom Edition include il gioco base Battlefield 6, l'esclusivo pacchetto di skin soldato "Squadra Phantom" e due pacchetti arma ad alte prestazioni, una skin per veicoli e una skin per coltello da combattimento. La Phantom Edition include anche un gettone per Battlefield Pro, un pacchetto Stagione 1 che include Pass battaglia, 25 salti di livello, elementi estetici esclusivi, gettoni XP e molto altro.

Gli abbonati a EA Play possono assumere il controllo prima di schierarsi in prima linea in Battlefield™ 6 utilizzando lo sconto del 10% riservato ai membri sulla versione digitale del gioco completo e vivere subito la guerra totale. Inoltre, personalizza il tuo soldato prima della battaglia riscattando il pacchetto di schieramento EA Play e ottieni ricompense ricorrenti in gioco per mantenere il tuo equipaggiamento sempre al top. EA Play e EA Play Pro sono un passepartout sul mondo di Battlefield, offrendo ai membri accesso illimitato a Battlefield 2042, Battlefield 3, Battlefield 4 e altro ancora.