Gp Singapore: Norris trionfa davanti a Verstappen - alla McLaren il titolo costruttori - Ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata
Lando Norris vince il Gran Premio di Singapore di Formula 1, disputato oggi, domenica 5 ottobre, sul circuito di Marina Bay. Il pilota della McLaren conquista una vittoria netta davanti a Max Verstappen e regala al team di Woking anche il titolo costruttori con una doppietta sul podio grazie al quarto posto di Oscar Piastri.
Alle spalle dei due protagonisti, George Russell chiude in terza posizione con la Mercedes, dopo una gara combattuta fino all’ultimo giro. Ottimo risultato anche per il giovane Kimi Antonelli, quinto con l’altra vettura di Brackley, seguito dalle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha preceduto di poco l’Aston Martin di Fernando Alonso in una volata serrata sotto la bandiera a scacchi.
A completare la top ten ci sono Oliver Bearman, autore di una gara solida con la Haas, e Carlos Sainz sulla Williams, capace di risalire fino alla decima posizione dopo essere partito dal fondo della griglia.
Ordine di arrivo del Gp di Singapore:
1. Lando Norris (McLaren)
2. Max Verstappen (Red Bull)
3. George Russell (Mercedes)
4. Oscar Piastri (McLaren)
5. Kimi Antonelli (Mercedes)
6. Charles Leclerc (Ferrari)
7. Lewis Hamilton (Ferrari)
8. Fernando Alonso (Aston Martin)
9. Oliver Bearman (Haas)
10. Carlos Sainz (Williams)
11. Isack Hadjar (Racing Bulls)
12. Yuki Tsunoda (Red Bull)
13. Lance Stroll (Aston Martin)
14. Alexander Albon (Williams)
15. Liam Lawson (Racing Bulls)
16. Franco Colapinto (Alpine)
17. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
18. Esteban Ocon (Haas)
19. Pierre Gasly (Alpine)
20. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
Classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Singapore:
1. Oscar Piastri – 336 punti
2. Lando Norris – 314 punti
3. Max Verstappen – 273 punti
4. George Russell – 237 punti
5. Charles Leclerc – 173 punti
6. Lewis Hamilton – 127 punti
7. Kimi Antonelli – 88 punti
8. Alexander Albon – 70 punti
9. Isack Hadjar – 39 punti
10. Nico Hulkenberg – 37 punti
11. Lance Stroll – 32 punti
12. Carlos Sainz – 32 punti
13. Fernando Alonso – 34 punti
14. Liam Lawson – 30 punti
15. Esteban Ocon – 28 punti
16. Pierre Gasly – 20 punti
17. Yuki Tsunoda – 20 punti
18. Gabriel Bortoleto – 18 punti
19. Oliver Bearman – 18 punti
20. Franco Colapinto – 0 punti
21. Jack Doohan – 0 punti