Gp Indonesia, Marquez cade e si frattura la clavicola: Rispetto i medici, tornerò quando sarà possibile

Il primo weekend da campione del mondo si trasforma in un incubo per Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati è stato protagonista di una brutta caduta al primo giro del Gran Premio d’Indonesia, disputato domenica 5 ottobre, dopo un contatto con Marco Bezzecchi.

L’impatto è stato violento e Marquez ha riportato una frattura alla clavicola. Ai microfoni di Sky Sport, il pilota ha raccontato le sue condizioni: “Sembra che il problema riguardi il legamento della clavicola. È una rottura o una lussazione. Parliamo del braccio destro, ma la clavicola non sarà un problema rispetto a quanto successo negli anni scorsi. Rispetterò il parere dei medici. Tornerò quando sarà possibile”.

Subito dopo l’incidente, Marquez ha spiegato di aver ricevuto le scuse di Bezzecchi: “Marco è venuto a chiedermi scusa. Accetto, sono cose che capitano nelle corse”. Il pilota dell’Aprilia, vincitore della gara sprint di sabato, potrebbe però incorrere in una penalità da scontare nel prossimo appuntamento del Motomondiale.

Anche Bezzecchi si sottoporrà a ulteriori accertamenti medici nelle prossime ore per verificare le conseguenze della caduta che ha messo fine alla gara di entrambi.