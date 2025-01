Marco Bucci cade e si frattura la clavicola, ma prosegue gli impegni istituzionali

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha subito oggi una caduta accidentale che gli ha causato una frattura composta alla clavicola destra. Nonostante l'infortunio, Bucci ha portato avanti la sua agenda lavorativa. Dopo l'incidente, ha effettuato un sopralluogo al cantiere dello scolmatore del Bisagno e successivamente si è recato al pronto soccorso dell'ospedale Galliera per accertamenti diagnostici. I medici gli hanno applicato un supporto mobile per immobilizzare la spalla, prevedendo una guarigione completa in circa quattro settimane. Dopo le cure, il presidente è tornato al lavoro nel suo ufficio. Non è la prima volta che Bucci affronta un infortunio senza lasciarsi scoraggiare: nel 2021 aveva riportato la frattura di sei costole a seguito di un altro incidente, ma anche in quell'occasione aveva proseguito con i suoi impegni istituzionali.

