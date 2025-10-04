Richard Gere ricorda Giorgio Armani: Un artista vero, con la mano di un artigiano e l'anima di un pittore

"Che contrasto di emozioni quando un amico che ci ha dato tanto non è più qui". Con queste parole, Richard Gere ha aperto un post commosso su Instagram dedicato a Giorgio Armani, scomparso un mese fa.

L’attore americano ha partecipato questa settimana alla presentazione della nuova collezione a Milano, la prima senza il celebre stilista. "Quella che doveva essere una sfilata è diventata un tributo", ha scritto Gere, ricordando il profondo legame che li univa.

Leggi anche Giorgio Armani, le ultime parole: Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno e rispetto

Il loro rapporto nacque sul set di “American Gigolò”, film che segnò una svolta per entrambi: "Era la sua grande occasione, e per me la scoperta di cosa significasse camminare accanto a un vero artista della moda".

Nelle sue parole, Gere rende omaggio alla visione creativa e al talento di Armani: "Giorgio non disegnava solo abiti; creava personaggi, modellava atteggiamenti, dipingeva anime. Con lui ho imparato cosa significa davvero indossare un abito – come un capo possa raccontare chi sei prima ancora che tu dica una parola".

"Lo ricordo com’era: originale, visionario, un artista. Con la mano di un artigiano e l’anima di un pittore", conclude Gere, ringraziando Armani per l’eredità lasciata e per i tanti momenti condivisi.

Domani Richard Gere sarà ospite di Fabio Fazio nella prima puntata della nuova stagione di “Che tempo che fa”.