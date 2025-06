Giorgio Armani assente alle sfilate di Milano per motivi di salute

Giorgio Armani, icona della moda internazionale, saluta temporaneamente le passerelle di Milano per motivi di salute. Sebbene assolutamente assente alle sfilate di Emporio e Giorgio Armani in programma il 22 e 23 giugno, lo stilista continuerà a influenzare le sue collezioni da casa, confermando il suo impegno e passione. La sua assenza fisica non spegne il suo spirito creativo, che rimane vivo e vibrante, pronto a sorprendere il mondo della moda.